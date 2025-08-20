'Helga de Alvear' homenajea en Cáceres a la gran coleccionista de arte contemporáneo

El Museo Helga de Alvear se prepara para rendir el primer gran homenaje a su fundadora y principal impulsora, Helga de Alvear, fallecida el pasado 2 de febrero en Madrid. La ciudad de Cáceres acogerá los días 20 y 21 de septiembre un tributo cargado de arte y música, con el objetivo de celebrar la vida y el legado de una de las figuras clave en el desarrollo del arte contemporáneo en España. El homenaje, que tendrá lugar en el propio museo que lleva su nombre, incluirá la apertura de nuevas salas de exposición, conciertos al aire libre y visitas comentadas gratuitas, consolidándose como un emotivo reconocimiento a la labor incansable de la galerista.

Programación

El programa arrancará la mañana del sábado 20 de septiembre con un acto privado en el que familiares y personas cercanas a Helga de Alvear compartirán palabras en su honor. A partir de las 18.00 horas, el museo abrirá sus puertas al público con una programación especial que se extenderá hasta el domingo por la tarde.

Uno de los momentos más destacados será la inauguración del nuevo capítulo de la exposición “¿Puede el archipiélago entrar en el museo?”, bajo el título “Nuevas islas para Helga: El sentido de la abstracción”. La muestra incluirá obras de grandes nombres como Georg Baselitz, Ángela de la Cruz, Gerhard Richter, Agnes Martin o Ignasi Aballí, muchas de ellas nunca antes expuestas. Según la directora del museo, Sandra Guimarães, “no existe mejor forma de honrar la memoria de Helga de Alvear que visitar el museo y descubrir su compromiso y pasión por el arte a través de las obras que ella misma coleccionó”.

María de Alvear

La tarde continuará con música en los jardines del museo. A las 18.30, el pianista Juan Carlos Garvayo interpretará el concierto “Hommage an Helga”, que incluirá el estreno absoluto de la pieza ‘A otra cosa’, compuesta por María de Alvear en honor a su madre. “Esta pieza fue escrita específicamente para este concierto y así honrar a mi madre. He tenido la suerte de tener una madre titánica”, expresó la compositora.

Concierto de Jazz

A las 20.30 será el turno del grupo Anaut, que ofrecerá un concierto de jazz también al aire libre. Ya el domingo, de 12.00 a 14.00, tendrá lugar el “Tributo chiquinino”, una intervención musical protagonizada por jóvenes del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres y FEMAE, quienes interpretarán piezas en distintos espacios del Museo. Por último, Guimarães subraya que “todo lo que hacemos desde el Museo Helga de Alvear es un homenaje a su figura, pero queremos celebrar su vida y su legado con un primer gran tributo partiendo de la pasión a la que dedicó su vida: la Colección Helga de Alvear, con hogar en Cáceres”.