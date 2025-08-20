Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’

Fundada en 2006, ‘Levaduramadre’ es una cadena especializada en el sector de las panaderías y pastelerías «gourmet» y sólo en 2020 -pese a la pandemia de la covid- duplicó su red de tiendas hasta alcanzar las 60. Y ahora acaba de aterrizar en la capital cacereña con un establecimiento que ofrece multitud de panes especiales: de máiz, espelta, sarraceno, vino tinto con pasas y nueces, campagnar, multiharinas, kalamata, queso, león y pavé con arándanos, entre otros.

Comess Group

‘Levaduramadre’ pertenece a Comess Group, con más de 350 establecimientos, que es la compañía española de restauración organizada «con más experiencia del sector y con mayor presencia internacional», según expresa el propio grupo.

El mismo grupo que gestiona Lizarrán (también con presencia en Cáceres) y otras franquicias como Pomodoro, Cantina Mariachi y Casa García. «Somos una panadería que obra desde el respeto y el culto a las materias primas», señalan desde el establecimiento.

También ofrecen empanadas (berenjena, bonito, carne, espinacas) y quichés (zanahoria y manzana, salmón, lorraine...). Además de dulces (tartaletas, bollería francesa, dulces tradicionales y tartas por encargo).

Más franquicias

La apertura de ‘Levaduramadre’ se une a la franquicia Santagloria Coffee&Bakery que ya prepara su segunda apertura en la ciudad. Esta vez, elige un local emblemático como es el que dejó Tiendas Rojo en la calle Pintores, cuyas pegatinas aún permanecen en los cristales de la tienda que tantos clientes se han parado a ver durante sus 57 años de historia.

El nuevo negocio ya está preparando su apertura con una serie de actuaciones que está acometiendo una constructora, y en el escaparate del inmueble ya luce el cartel anunciador de que Santagloria abrirá en los próximos meses en la ciudad.

Además, se prevé la contratación de una docena de personas, al igual que la anterior apertura, además de generar actividad económica para proveedores locales y empresas de servicios.