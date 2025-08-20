El alcalde, Alfredo Aguilera
Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
Se registró la pasada madrugada en la parcela del instituto
El regidor señala que se trata de “algún delincuente”, pues “todos los indicios confirman la intencionalidad”
El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha denunciado un “nuevo incendio intencionado” en el término municipal, que se registró en la madrugada del martes al miércoles, sobre las 04:30 horas, en las inmediaciones del instituto y pide la colaboración ciudadana: “Tuvimos otro susto, de pequeñas dimensiones, pero que podría habernos costado muy caro a todos”.
"Delincunte"
En un comunicado, el regidor se ha referido al hecho de que se trata de “algún delincuente”, pues “todos los indicios confirman la intencionalidad. Ya que habría provocado un incendio de pastos en las inmediaciones del instituto del municipio, que “prendió parte de la parcela del mismo y prosiguió por el camino”.
Gracias a la intervención de varios vecinos, la climatología favorable y la “rápida respuesta de los bomberos del SEPEI, se evitó una desgracia para todos”, apunta el alcalde. Aguilera considera “evidente” que “estos delincuentes pirómanos no son conscientes del daño que pueden causar”.
Colaboración ciudadana
Y añade que “ojalá podamos identificarlos y que paguen todo el daño causado”. Por ello, ha solicitado colaboración ciudadana “por si anoche vieron a alguien sospechoso”.
En cuanto al incendio forestal de Aliseda, ya controlado, que afectó al término municipal malpartidense y amenazó el Monumento Natural de Los Barruecos, Aguilera ha manifestado que, “dentro de la desgracia que hemos sufrido este largo fin de semana, donde todos hemos perdido un patrimonio natural que tardaremos tiempo en recuperar, al menos nuestro término municipal no ha sufrido daños”.
Aunque precisa que “muchos malpartideños sí lo han padecido”. Por lo que ha reiterado el “agradecimiento a todos los que prestaron su colaboración desinteresada. Sin duda, habéis vuelto a demostrar la solidaridad de los malpartideños”.
