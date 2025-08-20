Agenda cultural
Regresa a Cáceres el 'Festival Escenario AMEX' y César David expone en Casa Pedrilla
La 17ª edición del festival de música extremeña animará la ciudad en septiembre, mientras que la muestra escultórica del artista César David sigue disponible hasta finales de agosto
17ª edición del 'Festival Escenario AMEX' este septiembre
El Festival Escenario AMEX, referente de la música extremeña, regresa en su 17ª edición del viernes 5 al domingo 7 de septiembre en el emblemático 'Foro de los Balbos' de Cáceres. Organizado por la Asociación Musical de Extremadura (AMEX), el evento se enmarca este año en el proyecto cultural "Los planetas de Escenario AMEX '25". Desde 2007, este festival único en España ha servido como plataforma de impulso para artistas de la región, reuniendo a más de 30.000 asistentes a lo largo de su historia y acogiendo a grupos como Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés o Tam Tam Go. La edición de 2025 promete una vez más un despliegue técnico y artístico de primer nivel.
César David expone en Casa Pedrilla
El artista extremeño César David continúa presentando su obra en el Museo de Historia y Cultura ‘Casa Pedrilla’ hasta el 20 de agosto. Con homologación internacional, su propuesta escultórica destaca por un lenguaje geométrico expresivo y abstracto. Trabaja con total libertad, dando al vacío un protagonismo igual o superior al de la masa, lo que confiere a sus piezas un carácter anímico, humanista y trascendental.
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- Mafalda', un nuevo local de empanadas argentinas aterriza en Cáceres
- Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
- El adiós del restaurante Newen en Cáceres: «La familia ha crecido y queremos disfrutarlo»
- De los chicles Bazooka al palo de palacazú: esta es la historia de la calle Margallo de Cáceres
- Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera por no suspender los fuegos artificiales pese a los incendios
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda el uso de mascarillas por el incendio de Aliseda
- El túnel más misterioso de Cáceres: secretos bajo la plaza Mayor