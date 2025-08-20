Regresa a Cáceres el 'Festival Escenario AMEX' y César David expone en Casa Pedrilla

17ª edición del 'Festival Escenario AMEX' este septiembre

El Festival Escenario AMEX, referente de la música extremeña, regresa en su 17ª edición del viernes 5 al domingo 7 de septiembre en el emblemático 'Foro de los Balbos' de Cáceres. Organizado por la Asociación Musical de Extremadura (AMEX), el evento se enmarca este año en el proyecto cultural "Los planetas de Escenario AMEX '25". Desde 2007, este festival único en España ha servido como plataforma de impulso para artistas de la región, reuniendo a más de 30.000 asistentes a lo largo de su historia y acogiendo a grupos como Los Niños de los Ojos Rojos, Sínkope, Leonardo Dantés o Tam Tam Go. La edición de 2025 promete una vez más un despliegue técnico y artístico de primer nivel.

Cartel del 'Festival Escenario AMEX' en Cáceres / El Periódico

César David expone en Casa Pedrilla

El artista extremeño César David continúa presentando su obra en el Museo de Historia y Cultura ‘Casa Pedrilla’ hasta el 20 de agosto. Con homologación internacional, su propuesta escultórica destaca por un lenguaje geométrico expresivo y abstracto. Trabaja con total libertad, dando al vacío un protagonismo igual o superior al de la masa, lo que confiere a sus piezas un carácter anímico, humanista y trascendental.