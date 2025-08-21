Baja el termómetro y Cáceres vuelve a llenar las terrazas de los bares

La ciudad comienza a recuperar su ritmo habitual tras varios días afectados por la calima y el humo originados por los incendios en la comunidad autónoma. Diversos ciudadanos y trabajadores han expresado cómo estas condiciones ambientales excepcionales modificaron temporalmente sus actividades cotidianas. Julián Ortega, un jubilado que ha vivido toda su vida en Cáceres, asegura que "nunca había visto algo así". Aunque el humo no le impidió mantener su rutina y siguió bajando a su cafetería habitual en la Plaza Mayor, reconoce que evitaba pasar demasiado tiempo en la calle. "Notaba la garganta más seca de lo normal", pero en ningún momento consideró quedarse en casa por ello. Pilar Montes, clienta habitual de una cafetería local, coincide con lo expresado por Ortega y afirma que no se ha sentido paralizada por el humo, y suele ir a desayunar todas las mañanas antes de empezar a trabajar.

Vecinos preocupados

Sin embargo, María Cerrato, vecina del centro histórico, mencionaba que "el primer día fue impresionante". "Abrí la ventana y todo estaba cubierto de una especie de polvo, incluso sentía que estaba en otro país. Decidí no salir de casa con los niños porque me preocupaba el aire, pero vi que había mucha gente en las terrazas como si nada. Supongo que cada uno lo vive de una forma distinta."

Incendio de Jarilla en Cáceres. / MDE

Molestias en la garganta

"Nosotras solemos quedar en las terrazas por la tarde. Con la calima dudamos un poco, pero al final fuimos porque tampoco parecía que la gente estuviera dejando de salir. Sí es cierto que había menos ambiente de lo habitual, pero el centro no estaba vacío", añadía Lucía Hernández, estudiante universitaria. Por otro lado, el propietario de un bar en la Plaza Mayor, ha destacado que "se ha notado un bajón los días de más calima" e incluso algunos clientes habituales le dijeron que preferían quedarse en casa porque les molestaba la garganta. Por último, Carmen Salas, camarera en un restaurante de la calle Pintores, comentó que "lo peor fue limpiar por las mañanas", ya que las mesas y sillas quedaban cubiertas de polvo, obligándola a limpiarlas varias veces a lo largo del día. "Aun así, la gente seguía viniendo, especialmente turistas, que no parecían tan preocupados como los vecinos."

