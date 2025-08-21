Sucesos
El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
La Policía Nacional desarticula un punto de venta de cocaína tras observar que algunos clientes de la peluquería entraban y salían del local de forma inmediata. Les identificaron al ser conocidos consumidores de sustancias estupefacientes
El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión tras su detención por tráfico de drogas. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Cáceres procedieron el pasado 19 de agosto al arresto del varón por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.
Investigación
La investigación comenzó a principios de este verano, a raíz de diversas informaciones relativas a la existencia de un punto de venta de droga en un local comercial situado en dicha céntrica vía de la ciudad.
Clientes habituales
Los agentes llevaron a cabo diversos dispositivos de vigilancia del establecimiento indicado, observando cómo varias personas accedían al mismo y salían de forma inmediata. Entre estos "clientes", los policías identificaron a conocidos consumidores de sustancias estupefacientes, llegando a intervenir en alguna ocasión hasta diez dosis de cocaína tras la salida del local.
22 dosis y 480 euros
Con la información recabada, el pasado 19 de agosto llevaron a cabo un registro en el establecimiento mencionado, deteniendo al propietario tras intervenirle 22 dosis de cocaína, una báscula de precisión y útiles para la preparación de las dosis, así como 480 euros. La cantidad total de droga intervenida en esta investigación dueron 47 dosis de cocaína.
De 54 años
El detenido, un hombre de 54 años de edad, tras la instrucción del pertinente atestado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.
