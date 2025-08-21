Cambio de ubicación para el concierto de Mayte Martín en Cáceres

La Diputación de Cáceres ha anunciado que la actuación final de Los Conciertos de Pedrilla 2025, prevista para este viernes 22 de agosto, se traslada al Auditorio del Complejo Cultural San Francisco. Se ha adoptado esta medida para proteger a la artista y al público, debido a las previsiones de mala calidad del aire.

Complejo Cultural San Francisco en Cáceres. / Turismo de Cáceres

Programación

La cantante barcelonesa Mayte Martín ofrecerá un recital a las 22.00 horas, interpretando temas de su último álbum 'Tatuajes', entre ellos “Gracias a la vida”, “Alfonsina y el mar” y “Ne me quitte pas”.

En cuanto a la recaudación, irá destinada a proyectos de asociaciones sociales y sin ánimo de lucro.