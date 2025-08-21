Medida preventiva
Cambio de ubicación para el concierto de Mayte Martín en Cáceres
La Diputación de Cáceres adopta esta decisión debido a las previsiones de mala calidad del aire
La Diputación de Cáceres ha anunciado que la actuación final de Los Conciertos de Pedrilla 2025, prevista para este viernes 22 de agosto, se traslada al Auditorio del Complejo Cultural San Francisco. Se ha adoptado esta medida para proteger a la artista y al público, debido a las previsiones de mala calidad del aire.
Programación
La cantante barcelonesa Mayte Martín ofrecerá un recital a las 22.00 horas, interpretando temas de su último álbum 'Tatuajes', entre ellos “Gracias a la vida”, “Alfonsina y el mar” y “Ne me quitte pas”.
En cuanto a la recaudación, irá destinada a proyectos de asociaciones sociales y sin ánimo de lucro.
