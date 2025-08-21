El cine de verano regresa rebajado a Cáceres: un clásico moderno y un fracaso en taquilla

El espacio monumental del Foro de los Balbos, también conocido como Atrio del Corregidor (junto a la Plaza Mayor), volverá a ser escenario del cine de verano del Ayuntamiento de Cáceres, aunque con menos proyecciones que el año pasado: solo dos (un clásico moderno, ‘Coccon’; y una película reciente, ‘El especialista’) frente a las cuatro de la pasada edición.

24 y 31

Se trata de una una propuesta cultural que regresará los domingos 24 y 31 de agosto, con dos proyecciones abiertas y gratuitas que comenzarán a las 22:30 horas. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha destacado que “queremos que los domingos que quedan de agosto vuelvan a convertirse en un punto de encuentro para todas las generaciones”.

Este año en la programación dará inicio el próximo domingo,, cuando se proyectará la película de ciencia ficción de culto 'Coccon'; continuando el 31 con uno de los estrenos menos taquilleros de Hollywood en 2024: 'El especialista’, con Ryan Gosling y Emily Blunt. Su presupuesto de 150 millones de dólares (sin contar marketing y tiraje de copias) y el resultado global de 181 millones la situaron como un fracaso.

1985 y 2024

‘Cocoon’ (1985), un clásico de ciencia ficción que combina ternura, humor y reflexión sobre la vida y la juventud eterna. La película cuenta la historia de un grupo de personas mayores que, por accidente, descubren la fuente de la energía vital de unos extraterrestres y se embarcan en una aventura que cambiará sus vidas para siempre.

‘El Especialista’ (que se estrenó en España en abril de 2024) narra los avatares de un doble de acción debe enfrentarse a explosiones, persecuciones y conspiraciones mientras trata de recuperar a la mujer que ama.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Cáceres “reafirma su compromiso con la cultura, el ocio saludable y la dinamización de los espacios públicos”. La edil ha animado a toda la ciudadanía a que “disfrute del séptimo arte en el corazón de Cáceres porque es una de las mejores formas de compartir y vivir nuestra ciudad estas noches de verano”.