Ninguna empresa interesada en restaurar la cubierta del convento de Garrovillas

Malas noticias para los admiradores del patrimonio extremeño. Ninguna empresa se ha interesado en el concurso público para la restauración de la cubierta de la iglesia del convento de San Antonio de Padua, en la localidad de Garrovillas de Alconétar. Así aparece en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde señalan que la licitación ha quedado desierta. El cenobio garrovillano, Bien de Interés Cultural desde el año 1991 y en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra desde 2007, tenía un presupuesto de 400.000 euros de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.

Proyecto

El proyecto contemplaba una intervención centrada en la protección de las bóvedas y muros de la iglesia y la Capilla del Cristo de las Injurias mediante una nueva cubierta de madera laminada con teja árabe. El templo ha permanecido sin cubierta desde hace décadas, lo que ha expuesto sus bóvedas estrelladas y su estructura de sillería granítica a graves deterioros causados por la humedad, la vegetación y el expolio. El estado de ruina de elementos estructurales y ornamentales, como los sepulcros de los condes fundadores, la cúpula de la capilla o las pinturas murales, hace necesaria una actuación urgente que garantice su conservación y permita futuras fases de recuperación.

Más actuaciones

También se pretendía actuar en trabajos de limpieza en las fachadas, la consolidación de bóvedas colapsadas, el cerramiento de huecos con fábrica tradicional y la recuperación del espacio diáfano de la nave principal, eliminado tabiques de adobe y mampostería.

El templo lleva desde el año 2007 en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra

Carpintería

Estaba previsto, además, colocar carpintería metálica ligera en los huecos para evitar el acceso de animales, respetando las directrices de conservación y facilitando su sustitución por elementos más definitivos en futuras fases de intervención.

Historia

El Convento de San Antonio de Padua fue fundado a finales del siglo XV por María Teresa de Guzmán, condesa de Alba de Liste, como exvoto tras la liberación de su esposo en el contexto de la guerra civil castellana. A lo largo de los siglos fue ampliado por destacados virreyes extremeños y llegó a contar con iglesia, claustro, capillas, residencia, aulas de gramática y enfermería. Tras la desamortización de Mendizábal en 1836, el edificio fue expoliado, utilizado para fines agroganaderos y progresivamente arruinado. A pesar de ello, conserva elementos de gran valor como las bóvedas góticas, los sepulcros renacentistas, el claustro barroco o las pinturas murales del siglo XVIII.

Estrategia

Esta intervención era el inicio de una estrategia de recuperación integral del conjunto, con el objetivo de que pueda, en el futuro, acoger usos culturales y convertirse en uno de los grandes referentes del patrimonio monumental de Extremadura. Por el momento, se desconoce si la Junta aumentará el importe de la licitación para hacerlo más atractivo, pero ya demostraba su compromiso con la recuperación, puesta en valor y proyección del patrimonio histórico extremeño.

