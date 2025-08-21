Gran congreso científico en Cáceres con 600 investigadores y el foco puesto en la lucha contra el cáncer

El Complejo San Francisco de Cáceres acogerá entre el 1 y el 5 de septiembre uno de los mayores congresos científicos que se celebran en el país. Gracias a la extremeña Guadalupe Sabio, y de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la edición número 47 del evento de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular traerá a la ciudad a más de 600 investigadores nacionales e internacionales de distintos ámbitos.

La cita

La cita aborda áreas de relevanciapara el futuro de la medicina y la salud como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento, la comunicación entre órganos, el metabolismo o la proteómica de vanguardia. Participarán expertos punteros de España, Europa y Estados Unidos, así como jóvenes investigadores. La cita ha sido presentada por Sabio, que dirige el Comité Organizador, acompañada del presidente de AECC en Cáceres, Pedro Pastor, y por el teniente alcalde, Emilio Borrega.

Actividades abiertas

El evento contará con dos actividades abiertas para la ciudadanía. La primera es la mesa redonda sobre el cáncer que tendrá lugar el día 2 a las 10 de la mañana, donde participarán los científicos de la Universidad de Extremadura Francisco Javier Rico y Cándido Ortiz. Y el segundo es un homenaje a Margarita Salas, pionera de la biología molecular y referente del papel de la mujer, y a Eladio Viñuela, extremeño ilustre cuya investigación fue decisiva para erradicar la peste porcina africana en España.

Parte de la cultura

Sabio ha explicado que "creemos firmemente que la ciencia forma parte de la cultura y debe ser cultivada, compartida y protegida como patrimonio de todos" y ha considerado la cita como "una oportunidad para conectar la investigación con la sociedad". Pastor, por su parte, ha señalado que "cuando la ciencia se pone al servicio de las personas, se convierte en una potente fuerza transformadora porque detrás de cada molécula estudiada hay una vida que puede mejorar". Y por último, Borrega, ha agradecido "la apuesta por Cáceres y el trabajo incansable de la AECC para que la investigación se traduzca en esperanza y calidad de vida para miles de personas".

Cartel del congreso. / E. P.

Prevención

Al finalizar, Sabio ha señalado que las investigaciones contra el cáncer que se vienen realizando en la actualidad están enfocadas en la prevención. "Queremos pillarlo cada vez antes. Y, en cuanto al tratamiento, estamos centrados en los tipos que tienen menos posibilidades de curación", concluyó.