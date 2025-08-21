El humo en suspensión del incendio de Portugal afecta a Cáceres y causa picores de garganta a los vecinos

El humo en suspensión procedente de los incendios de Portugal ha vuelto a llegar a Cáceres y se ha dejado nuevamente notar durante la noche y la madrugada de este miércoles, aunque la mañana de este miércoles ha despertado más despejada, pese a que todavía se perciben restos del fuego.

Y es que el incendio que está afectando a Guarda, que linda en la frontera con Salamanca, está en el punto de mira dado que es de especial preocupación por su rápida propagación. Pero también el que se encuentra en Freixo de Espada à Cinta, que se sitúa muy próximo a la frontera española.

Crisis medioambiental

Portugal se encuentra viviendo una de sus peores crisis medioambientales en años. En apenas 48 horas los incendios han arrasado 64.000 hectáreas, lo que ha elevado el total de 2025 a más de 216.000 hectáreas por encima de la media anual que se ha registrado en el país. El fuego está avanzando de forma descontrolada, rodea aldeas enteras y está obligando a cortar carreteras, mientras que miles de vecinos se están sintiendo indefensos ante la virulencia que adquieren las llamas.

Los cacereños llevan días soportando los efectos, no solo de los fuegos del país vecino, sino también de los incendios de Jarilla, que sigue en activo, y de Aliseda, que ya está controlado, aunque no se da, de momento, por cerrado.

La recomendación del SES

El SES recomendó a comienzos de semana permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas. Desde el Servicio Extremeño de Salud recomendaron que si los vecinos disponen de purificador de aire, deben utilizarlo, igual que el uso de mascarillas con filtro (FFP2), especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos, embarazadas o pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Los expertos advierten que respirar el humo de los incendios puede equivaler a fumar hasta nueve cigarrillos. Por ello, se recomienda tomar una serie de medidas preventivas en las zona afectadas: mantener puertas, ventanas y persianas cerradas; colocar paños mojados en las rendijas; y desconectar la luz, el gas y el gasoil para evitar problemas mayores. Si la vivienda tiene jardín, es aconsejable refrescarlo, así como el tejado, aunque con cuidado de que el agua no caiga sobre zonas con cables . Además, estar atentos a las comunicaciones oficiales y, en caso de recibir indicaciones de evacuación, seguir siempre las instrucciones de las autoridades. En el exterior, se recomienda usar mascarilla para reducir la inhalación de partículas.