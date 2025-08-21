A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres

El juicio contra un opositor por la filtración de un examen (en el Área de Imprenta) de la Diputación de Cáceres, para el que la Fiscalía Provincial ha solicitado cuatro años de prisión y al que “uno de los miembros del tribunal de selección” filtró el examen, se ha fijado para el 16 de septiembre en la Audiencia Provincial.

Concurso-oposición libre

Se dispuso un sistema de concurso-oposición libre, mediante la convocatoria de dos plazas de oficial de imprenta en la Diputación cacereña, según fue publicado el 1 de junio de 2023 en el Boletín oficial de la Provincia (BOP).

El acusado, “aprovechando la información privilegiada obtenida de un funcionario público o autoridad no identificado, recibió el modelo de examen y las preguntas-respuestas elaborado por uno de los miembros del tribunal de selección”, según el escrito de la Fiscalía Provincial, recogido por Efe.

A consecuencia de este conocimiento previo del examen, el acusado plasmó en las respuestas el modelo que le fue filtrado, “obteniendo una puntuación de diez sobre diez en este proceso selectivo”. Y coincidiendo en su totalidad las respuestas formuladas por el acusado “con el modelo de examen y las respuestas elaborado por uno de los miembros del tribunal de selección”.

"Grave perjuicio"

Dicha revelación de información, según Fiscalía, ocasionó un “grave perjuicio para la causa pública, dado que quedó seriamente afectada la transparencia y la justicia del proceso selectivo”. Lo que supone una “disminución de la confianza de los ciudadanos en dichas oposiciones”.

Una vez conocido este hecho, por los miembros del tribunal, se produjo la renuncia de todos los integrantes , por lo que se suspendió el citado concurso-oposición. Los hechos “son constitutivos de un delito de particular que aprovecha para sí el secreto obtenido del funcionario público o autoridad”, recogido en el Código Penal.

Además de prisión, el acusado se enfrenta a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante una década. El juicio tenía previsto desarrollarse en la Audiencia Provincial de Cáceres el pasado 13 de mayo, pero se pospuso y ahora ya tiene nueva fecha: el 16 de septiembre.