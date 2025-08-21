En el Área de Imprenta
A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres
El litigio se pospuso en mayo y se celebrará en septiembre
Fiscalía pide cuatro años de prisión
El juicio contra un opositor por la filtración de un examen (en el Área de Imprenta) de la Diputación de Cáceres, para el que la Fiscalía Provincial ha solicitado cuatro años de prisión y al que “uno de los miembros del tribunal de selección” filtró el examen, se ha fijado para el 16 de septiembre en la Audiencia Provincial.
Concurso-oposición libre
Se dispuso un sistema de concurso-oposición libre, mediante la convocatoria de dos plazas de oficial de imprenta en la Diputación cacereña, según fue publicado el 1 de junio de 2023 en el Boletín oficial de la Provincia (BOP).
El acusado, “aprovechando la información privilegiada obtenida de un funcionario público o autoridad no identificado, recibió el modelo de examen y las preguntas-respuestas elaborado por uno de los miembros del tribunal de selección”, según el escrito de la Fiscalía Provincial, recogido por Efe.
A consecuencia de este conocimiento previo del examen, el acusado plasmó en las respuestas el modelo que le fue filtrado, “obteniendo una puntuación de diez sobre diez en este proceso selectivo”. Y coincidiendo en su totalidad las respuestas formuladas por el acusado “con el modelo de examen y las respuestas elaborado por uno de los miembros del tribunal de selección”.
"Grave perjuicio"
Dicha revelación de información, según Fiscalía, ocasionó un “grave perjuicio para la causa pública, dado que quedó seriamente afectada la transparencia y la justicia del proceso selectivo”. Lo que supone una “disminución de la confianza de los ciudadanos en dichas oposiciones”.
Una vez conocido este hecho, por los miembros del tribunal, se produjo la renuncia de todos los integrantes , por lo que se suspendió el citado concurso-oposición. Los hechos “son constitutivos de un delito de particular que aprovecha para sí el secreto obtenido del funcionario público o autoridad”, recogido en el Código Penal.
Además de prisión, el acusado se enfrenta a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante una década. El juicio tenía previsto desarrollarse en la Audiencia Provincial de Cáceres el pasado 13 de mayo, pero se pospuso y ahora ya tiene nueva fecha: el 16 de septiembre.
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
- Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas