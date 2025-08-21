Comercios
Otro negocio que cierra en el corazón de Cáceres: adiós al Zapatonee de San Pedro
La tienda ya colocó un cartel de liquidación por cierre para despedirse el 31 de julio
Adiós definitivo al 'Zapatonee' de la calle San Pedro, otro negocio del corazón de la parte antigua de Cáceres que cierra. La tienda de calzado ya colgó el cartel de liquidación por cierre para despedirse el pasado 31 de julio y, aunque fuentes del establecimiento señalaban que aguantarían hasta octubre, finalmente han optado por despedirse de este local. Además, en apenas unos días ha sido preso de pintadas y grafittis que han ensuciado la fachada. La franquicia mantiene, por el momento, sus establecimientos de las calles Antonio Hurtado y Gil Cordero.
Historia
La historia de la firma se remonta al año 1990 con la apertura de Calzados Bernar en una pequeña localidad extremeña. Era una empresa familiar dedicada a la venta de calzado y otros complementos, destinados al gran público y a todos los miembros de la familia. En 2005, justo hace 20 años, se inauguró la primera tienda 'Zapatonee', guardando la misma identidad que el anterior negocio e intentando transmitir una imagen actual y desenfadada.
Tiendas abiertas
La firma mantiene tiendas en la parte oeste de la región, tal y como aparece en su página web. Siguen abiertas las dos de Badajoz, en las calle Menacho y Felipe Checa, así como el de Coria (en la avenida Sierra de Gata), en Moraleja (avenida Pureza Canelo) y en Valverde del Fresno (calle Cardenal Segura). Además, se ha adaptado a los nuevos tiempos y tienen una tienda online en la que ofrecen todo su calzado.
El cierre de la calle San Pedro se une a la despedida del negocio El Rincón de Almudena, en la misma vía, o el restaurante La Mamarraxa, en la plaza Mayor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
- Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
- Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera por no suspender los fuegos artificiales pese a los incendios