Una rama gigante cae encima de un hombre en pleno paseo de Cánovas de Cáceres

La tarde ha podido ser trágica en Cáceres. Una rama de grandes proporciones ha caído sobre un hombre en pleno paseo de Cánovas al partirse por la mitad. El varón apenas ha sufrido daños en la espalda, las piernas y los brazos y ha sido atendido por los servicios médicos en el mismo lugar, recibiendo el alta al instante. El suceso se ha producido en torno a las 17.30 horas de este jueves.

Testimonio

El herido es Francisco José Muriel García, un hombre de mediana edad en situación de calle que estaba sentado en uno de los bancos más cercanos al árbol que se ha partido. "Por suerte, no me ha pasado nada. Solamente tengo algunos raspones en la espalda. Lo principal ha sido el susto que me ha dado", ha contado a este diario Muriel.

La rama gigante que ha caído en el corazón de Cánovas. / E. P.

El principal problema ha sido que, cuando la rama ha caído sobre él, se ha quedado atrapado. Gracias a la ayuda de varios viandantes de Cánovas ha podido escapar: "Se lo agradezco mucho a todos porque han llegado corriendo", ha explicado.

"Ha sido muy extraño. Estaba tranquilamente descansando y, de repente, he escuchado que algo crujía. Cuando me he dado cuenta, sentía que la sombra estaba llegando hasta mí. Ya era demasiado tarde y la rama me ha caído encima", ha señalado.

Policía y bomberos

Rápidamente ha llegado también la Policía Local de Cáceres, que se ha encargado de precintar la zona. Después, han llegado los bomberos para cortar la rama del árbol que ha caído y que la zona vuelva a ser transitable. Cabe destacar que tenía unas dimensiones tan grandes que ha cortado la totalidad de uno de los extremos del paseo.

Gran expectación

El suceso ha causado una gran expectación en el pulmón verde de la ciudad. Durante los meses de verano, se ha convertido en un refugio climático y está prácticamente a todas horas lleno de gente. "Los servicios de jardines del ayuntamiento deberían estar más pendientes de este tipo de casos", señalaban varios transeuntes. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la rama se ha caído tras acusar las rachas de viento que se han producido en la ciudad en los últimos días. En el momento en que ha ocurrido, apenas había aire.

Suscríbete para seguir leyendo