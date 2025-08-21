Retoman las obras del ascensor de un bloque de Pinilla, con vecinos aislados en Cáceres

El edificio de la zona cacereña de Pinilla que tiene a sus vecinos aislados por las obras de un ascensor ha visto como la empresa encargada de la actuación ha regresado para continuar con los trabajos. Se trata del inmueble ubicado en la calle Zuloaga, 1. La instalación comenzó en junio de 2024 tras una gran inversión de 7.000 euros por piso, pero los retrasos comenzaron a acumularse y no se veían resultados.

Denuncia

Hastiados de la situación y con familiares que no pueden salir de su vivienda por la mala accesibilidad, decidieron denunciar a través de este diario lo que estaban viviendo: «El cartelito donde nos ponían los plazos iba variando, y ya ni siquiera lo ponen. Es una vergüenza», denunciaban.

Entrada al bloque de Pinilla afectado por las obras. / E. P.

Apamex

Cuando Apamex (Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura), a través de Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), conoció el caso, se ofreció a mediar para buscar una solución. Su presidente, Jesús Gumiel, se puso en contacto con la empresa, los vecinos y el administrador de fincas. «Tenemos una gran relación con todas las firmas que instalan ascensores en la región. Y luego los vecinos nos reconocieron que debían haber acudido antes a nosotros», explica Gumiel.

Los vecinos se mantienen cautos:«Ya les hemos visto venir a trabajar y dejarlo varias veces»

Inclinación

En primer lugar, el asunto que abordaron fue el de la rampa que supera el 12% de inclinación. Solamente ocurre en una entreplanta debido a que no hay más espacio:«Una vez que se abre la puerta del ascensor, tiene que haber una meseta. No puede estar inclinado, y no había más opciones. Hemos levantado un poco la mano porque colocarán un doble pasamanos y el pavimento debe ser antideslizante», dice Gumiel, quien alaba el trabajo del administrador de fincas y culpa a la empresa: «Ha hecho todo lo posible, incluso ha acudido a la central, que está en Málaga», asegura.

Garantías

«Sin embargo, a nosotros sí que nos hicieron más caso. El pasado martes me llamó un responsable de la empresa y me reconoció que era una situación intolerable, que sabían que terminaría en la prensa», especificó. «Te garantizo que esta misma mañana estará allí el herrero, que es quien nos ha quedado colgados porque es el que debe montar la estructura para el elevador. Hemos tenido que ir retrasándolo todo por culpa de su empresa. Hemos tenido muchas tensiones y yano va a parar hasta que concluya su trabajo», contó Gumiel que le dijo el responsable. Además, se han comprometido a concluir los trabajos en ocho semanas y han entregado un plan que así lo confirma.

Las escaleras de hierro en las que está trabajando el herrero. / E. P.

Vuelta al trabajo

Y, efectivamente, el herrero retomó sus trabajos el pasado martes, tal y como han confirmado los vecinos del inmueble. Eso sí, se mantienen cautos: «No nos fiamos, la verdad. Necesitamos ver la obra terminada para creérnoslo. Estamos muy contentos de que hayan regresado a los trabajos, pero ya nos lo han hecho en otras ocasiones. Acuden un par de días y luego se vuelven a ir. Además, apenas está cuatro horas aquí. Desde las nueve hasta la una», concluye Montaña, una de las vecinas más afectadas al tener a su padre aislado y sin poder salir de su vivienda por una rotura de cadera.

Suscríbete para seguir leyendo