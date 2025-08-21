Fin de semana en Cáceres: último concierto del Pedrilla, talleres y cine

Actividades para todas las edades este fin de semana en la ciudad.

Taller creativo en Helga de Alvear

Este sábado 23 de agosto a las 12.00 horas en el Museo Helga de Alvear en Cáceres, tendrá lugar un taller creativo con motivo de la exposición temporal de Santiago Sierra, titulada 'Santiago Sierra. 2068 dientes, The Maëlstrom, Archivo y Bandera negra'. Sierra es uno de los artistas conceptuales españoles más relevantes del panorama artístico contemporáneo. La exposición está compuesta por dos piezas esenciales, 'Dientes de palestino' y y '2068 dientes', en la que los dientes están representados como herramientas de poder, huella genética y un signo de identidad inalterable. Además, realizarán numerosas actividades teniendo como protagonistas en todo momento a los dientes. El taller está dirigido a niños y niñas entre seis y doce años.

Cine de verano en el Foro de los Balvos

El cine de verano regresa este domingo a Cáceres. La proyección tendrá lugar en el Foro de los Balvos, un pequeño espacio al sur de La Plaza Mayor de Cáceres, adosado a la muralla de la ciudad monumental que ocupa la mayor parte del terreno entre la torre de la Hierba y la torre del Horno. Las películas se desarrollarán a las 22.30 horas los días 24 y 31 de agosto.

Mayte Martín cierra el Pedrilla

La cantante Mayte Martín pone el broche de oro a los Conciertos del Pedrilla este viernes 22 de agosto a las 22.00 horas. Nació en Barcelona, es una cantaora de boleros y flamenco que publicó su primer disco 'Muy Frágil' en 1994. Su actuación en el Pedrilla girará en torno a los temas que forman parte de su último álbum, 'Tatuajes'. 'Gracias a la vida', 'Alfonsina y el mar' o 'Ne me quitte pas', serán los temas elegidos. En relación a las entradas, podrán adquirirse por cinco euros a través de la web de cultura de la Diputación de Cáceres y en taquilla a partir de las ocho, el mismo día del concierto. Toda la recaudación obtenida en los conciertos se destinará a proyectos de asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

