Corte de tráfico en la calle Parras de Cáceres del 25 al 30 de agosto por obras de accesibilidad: cambios en transporte y acceso restringido

A partir del próximo lunes, 25 de agosto, y con motivo de las obras de reparación y mejora de la accesibilidad en el paso de peatones de la calle Parras (a la altura de la calle Alzapiernas) se aplicarán restricciones de tráfico en la zona hasta la finalización de los trabajos que se prevén tengan una duración aproximada de cinco dias, según informa el Ayuntamiento de Cáceres.

Durante este periodo, la vía permanecerá cortada al tráfico para vehículos de más de 3,5 toneladas y 2 metros de ancho, desde la intersección de la avenida de España con la Avenida Virgen de la Montaña (Fuente Luminosa).

Únicamente se permitirá el acceso a los residentes con turismos, que deberán salir por la calle Busquet cuyo sentido de circulación se invertirá, permitiendo la circulación desde la calle Parras hacia la calle Ceres. Estas medidas estarán en vigor en horario de siete de la mañana a cinco de la tarde.

Modificaciones en el transporte público

Quedan suprimidas las paradas de la línea 1 en la Plaza Obispo Galarza; línea 2 en calle Barrio Nuevo (Colegio Delicias) y la línea 21 en avenida de España 1.

Desde la empresa concesionaria del servicio de transporte público, Vectalia, se informa a los usuarios que el recorrido alternativo se realizará por la avenida Clara Campoamor (Múltiples), la de Hernán Cortés y Plaza de Toros. Asimismo, la cabecera de la línea 6 se trasladará a Múltiples, y las paradas de la plaza de toros quedará ubicada la línea 1 en plaza de Argel. La línea 6 quedará en la calle Moraleja.

Además, se realizarán todas las paradas coincidentes con el recorrido, aunque no correspondan a la línea en cuestión. Para más información, Vectalia ha habilitado incluso el número de teléfono 927 23 14 99.

El corte de Multiples

A esto hay que añadir que desde el pasado miercoles, 20 de agosto, hasta el viernes, 5 de septiembre, y con motivo de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que está desarrollando la empresa concesionaria Canal de Isabel II en la avenida de España, comienza una nueva fase que requiere cortes de tráfico en la zona. Se trata de los dos carriles de bajada de la avenida Clara Campoamor, desde el cruce con la avenida Virgen de Guadalupe hacia la Fuente Luminosa. De este modo, los vehículos que accedan por Hernán Cortés deberán continuar por la avenida Virgen de Guadalupe hacia calle Gil Cordero o calle Doctor Fleming, o bien realizar un cambio de sentido. El acceso al aparcamiento APK2 de la avenida Clara Campoamor sí permanecerá abierto.

Zanja

Asimismo, se han cortado al tráfico los dos carriles de acceso a la avenida de España desde Clara Campoamor debido a la apertura de una zanja. Los vehículos que necesiten acceder a la avenida de España (números pares) desde el cruce con Clara Campoamor deberán hacerlo por el carril más próximo a la Fuente Luminosa, bordeándola. Este será el único carril que permanecerá abierto mientras duren los trabajos.

Por otra parte, los vehículos que provengan de la zona de la biblioteca pública Rodríguez Moñino y del hospital Nuestra Señora de la Montaña deberán incorporarse obligatoriamente a la avenida Clara Campoamor.