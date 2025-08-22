La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo

La empresa cacereña Construcciones Abreu SA será la encargada de hacer visitable la Cueva del Conejar por un importe total de 88.995,50 euros (impuestos incluidos). A partir de que se resuelva el proceso, contará con un plazo de ejecución de cinco meses.

Importancia

Está considerado un sitio arqueológico de gran importancia al encontrarse en un entorno natural privilegiado. Presenta una entrada de dimensiones modestas que conduce a una gran cámara conectada con otra galería subterránea. Se extienden a lo largo de aproximadamente 400 metros cuadrados de superficie.

En el interior se muestran una variedad de características geológicas que contribuyen a su singularidad. Fue un lugar habitado.

Proyecto

El proyecto para su musealización tiene como https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2023/02/22/cueva-conejar-caceres-visita-83488564.htmlprincipal preservar y poner en valor este rico patrimonio. Se propone diseñar un recorrido accesible y seguro para los visitantes que permita una experiencia inmersiva y educativa. Además, se plantea la instalación de paneles informativos y elementos multimedia que contextualicen el elemento. También puede que haya unas gradas que permitan usar la cueva como un sitio didáctico.

Calerizo

La cueva de El Conejar es una de las cavidades kársticas (una dolina) que forman parte del complejo del Calerizo de Cáceres, clave para la supervivencia del ser humano en la penillanura cacereña, al asegurar el abastecimiento de agua incluso en los meses más secos.

Historia

La actividad arqueológica en el lugar se inicia alrededor de 1917, cuando Ismael del Pan publica un artículo sobre unas excavaciones en la que llaman cueva del Oso, dando a conocer diferentes útiles líticos y restos de fauna. Le sucedió un largo silencio, hasta que en la década de 1980, un equipo de la Universidad de Extremadura vuelve a excavar en la cavidad. Las últimas actuaciones actuaciones las realizó el Equipo de Primeros Pobladores de Extremadura en los años 2000 y 2010, al analizar varias brechas intactas dentro de una cavidad bastante removida.

Varias fases

Los resultados de estos estudios muestran varias fases. Las más antiguas tienen una antigüedad de unos 15.000-17.000 años, lo que enlazarían con la cercana cueva de Maltravieso. Las más recientes se fechan hace unos 6.000 años y están asociadas con unos estratos con presencia cerámica, lo que sirve para enlazarla con Los Barruecos de Malpartida de Cáceres.

