La extensión de la racionalidad

Es hora de aprender a pensar. La desorientación en este mundo actual de fake news y de plataformas plagadas de opinadores profesionales que arremeten más que dialogan pide a gritos una reflexión racional sobre la configuración de la realidad. Además, la filosofía está de moda. Quizás para algunas empresas por cumplir una lista de requisitos éticos impuestos desde fuera, pero existe una masa social y empresarial creciente que comienza a comprender que las humanidades son la parte artesanal que nos culturiza, nos educa y nos enseña a respetar nuestra propia esencia.

Nuestros adolescentes, y no tan adolescentes, que todavía no han aprendido a pensar desde todas las potencialidades de su racionalidad, se ven expuestos a una explosión de modelos hedonistas con estilos de vida imposible. Imposible en tanto que es la propia naturaleza la que chilla su verdad y nos la lanza a la cara en forma de olas de calor asfixiante que se encadenan o de trombas de agua que nos ahogan; cansada de advertirnos de que este tren de consumo y abuso destructivo la aniquilarán, pero morirá matando.

Si supieran, si supiéramos, que a lo mejor la felicidad pasa por valorar aquello de lo que ya disponemos. Sin embargo, avanzamos hacia la proyección idealizada de todo aquello que anhelamos dando por hecho que lo que ya está seguirá estando. La tierra se rebela, se remueve, hace crack y se fractura engulléndonos en sus fauces, o se suicida con fuegos inextinguibles, cuando no son intencionados, y abrasa lo que creíamos que eran nuestros campos hasta reducirlo a una masa de cenizas, tiznando el aire irrespirable, nuestro aire, con borrones de un humo antiguo.

Entre medias, la clase política, la menos pródiga en la tarea de aprender a pensar, se resiste a activar el nivel de alerta 3, según los protocolos actuales, para permitir la llegada de ayuda estatal de forma fluida y coordinada. Extremadura se quema, con intención y sin ella, y en sus llamas arde la falta de previsión durante el invierno, la despoblación de las áreas rurales que emigraron tras los cantos de sirena urbanos vendiendo los animales que las desbrozaban,euros y euros despilfarrados en tauromaquia o en arrancar árboles de los pueblos para crear plazas carísimas donde el eco de los pocos infantes que las pueblan retumba en el vacío.

Otras noticias vendrán, nos sumergiremos en nuestra búsqueda del paraíso prometido a través de nuevas experiencias y objetos de consumo, y se nos olvidará que nuestra tierra ardió como nunca, como hemos obviado a los que murieron o enfermaron de gravedad durante la pandemia. Algunos responsables siguen sin asumir su parte. Nuestro despiste es tal que no nos damos cuenta de que somos finitos, que maltratamos a lo que nos sustenta, que volverán el invierno con sus riadas y el verano con sus temperaturas elevadísimas, mientras hemos caído en manos de demasiados demagogos y antidemócratas que no saben pensar, que cada desgracia la convierten en un arma arrojadiza. Sálvese quien pueda.

Sheila Albalate es profesora.docente de Idiomas y técnica en Igualdad