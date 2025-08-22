Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal

Cambios capitulares (habituales cada tres años) en la comunidad franciscana de la provincia de Cáceres que afectan al Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y al colegio cacereño San Antonio de Padua. Fray Guillermo Cerrato Chamizo y Fray Hipólito Amez Prieto, superior y administrador saliente del Monasterio, se han despedido de sus funciones para trasladarse a la capital provincial, al mencionado colegio. El guardián entrante será Fray Vidal Rodríguez y ocupará el cargo a partir del 8 de septiembre, día de la patrona de Extremadura y fiesta regional.

Despedida

El consistorio guadalupense celebró hace unas semanas un acto de despedida y agradecimiento en el que el nuevo cargo franciscano les dirigió unas bellas palabras a sus compañeros de comunidad, resumiendo sus años de trabajo en Guadalupe. Los frailes salientes también pudieron despedirse y contar la trayectoria de su vida. «Son muchos años con nosotros. Nos dejan un legado especial por su humildad y dedicación a todo el pueblo. Muchas gracias por todo de parte del ayuntamiento y en nombre de todos los vecinos. Paz y bien», señaló en sus redes sociales el ayuntamiento. Además, se les hizo entrega de dos tallas en miniatura de la Virgen de Guadalupe realizadas en cobre por Manuel Torrejón en agradecimiento de todas las asociaciones y colectivos del municipio.

Historia de Fray Guillermo

Fray Guillermo Cerrato fue elegido padre guardián del Real Monasterio de Guadalupe en el año 2001, cuando tenía 56 años, y siempre ha sido consciente de la importancia, tanto del continente como del contenido que custodia, así como de su papel como puente con Iberoamérica. Tras un paréntesis para convertirse en el párroco de los municipios sevillanos de Espartinas y Umbrete, volvió hace unos años a ostentar el cargo para continuar con su labor en la conservación del cenobio guadalupano. Natural de Puebla de Alcocer, llegó a recibir en el año 2010 la Medalla de Extremadura por su trayectoria dentro de la Orden Franciscana y el cuidado que ha demostrado para que el Monasterio se mantenga como foco religioso, cultural y artístico de la región.

Fray Vidal, en la izquierda, durante la presentación del cuaderno del peregrino. / Carlos Gil

Fray Vidal

Le relevará en el cargo Fray Vidal Rodríguez López, un religioso extremeño nacido en Monesterio, doctor en Filosofía, licenciado en Teología y director de la revista del Real Monasterio de Guadalupe, así como vicario de dicha comunidad religiosa. Ha trabajado como secretario general de formación de la orden franciscana en Roma y está implicado en actividades de enseñanza y publicaciones. Además, le tocará la complicada misión de organizar el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Guadalupe, en el año 2028, una fecha marcada en rojo para que la basílica sea considerada de prioridad por parte de las autoridades religiosas, civiles y políticas. Además, los Reyes, en su visita el pasado mes de mayo, se comprometieron a regresar para conmemorar los cien años de la Reina de la Hispanidad.

