Incendios en Cáceres: Diputación activa un protocolo urgente para proteger captaciones y suministro de agua

La Diputación Provincial de Cáceres a través de su Consorcio MásMedio ha enviado a los municipios afectados un protocolo de actuación para guiar a los ayuntamientos frente a problemas en el abastecimiento y captaciones de agua que puedan surgir como consecuencia de los incendios declarados este verano en distintos puntos de la provincia.

El cicepresidente de MásMedio y diputado provincial, Javier Prieto, ha indicado que el objetivo es trasladar a los municipios, "de forma muy resumida, una serie de acciones a tener en consideración para mitigar y reducir la afección a los servicios de abastecimiento, producida por el impacto del incendio y las cenizas sobre las captaciones de agua", con especial incidencia en los azudes en gargantas, embalses de montaña y pozos de sondeo.

Asimismo, Prieto ha informado a los pueblos sobre el contrato extraordinario formalizado a través de MásMedio para reforzar la supervisión y el control analítico del agua tanto en los sistemas de abastecimiento como en las captaciones potencialmente afectadas por los incendios. Con esta actuación se busca apoyar a los consistorios, a quienes se solicita que se pongan en contacto con la entidad para que el Consorcio proceda a gestionar la comprobación del estado de la calidad de su abastecimiento. Las labores están siendo coordinadas con el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Actuación en captaciones y Visitas técnicas a localidades afectadas

El protocolo establece pautas frente a posibles problemas de contaminación en captaciones superficiales y embalses. En todo caso, el personal técnico del Consorcio está visitando municipios afectados por incendios como es el caso de Segura de Toro o Cabezuela del Valle, donde se está revisando y valorando in situ posibles actuaciones para mininizar los efectos del fuego. El objetivo es llegar a todas las localidades afectadas y trasladar recomendaciones específicas e individualizadas.

Abastecimiento mediante cisternas

Esta acción también precisa cómo deben proceder los ayuntamientos para solicitar, si fuera necesario, cisternas para garantizar el suministro de agua para consumo humano.

El Consorcio dispone de más de 10 cisternas autorizadas y debidamente homologadas, de 10.000 y 20.000 litros, y se encargará de todos los trámites administrativos necesarios, incluida la coordinación con el Servicio Extremeño de Salud (SES), para garantizar la seguridad sanitaria del suministro.

Cabe recordar, que desde este fin de semana, Diputación de Cáceres y el Consorcio MásMedio vienen poniendo a disposición de las localidades de Cabezabellosa y Villar de Plasencia cisternas para asegurar el agua potable a la población. Este servicio finalizará esta tarde en Villar de Plasencia al obtenerse resultados óptimos en las últimas analíticas sobre la calidad del agua, pero seguirá en Cabezabellosa todo el tiempo que sea necesario.