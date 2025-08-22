El juicio del crimen de Aldeanueva del Camino, sin fecha a falta de pruebas periciales

Los dos peregrinos (de Israel) que recorrían en bicicleta la Vía de la Plata en la mañana del pasado 27 de mayo a su paso por Aldeanueva del Camino, únicos testigos del suceso y que fueron los que dieron el aviso sobre lo que se investiga como un crimen machista, han declarado por videoconferencia en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Cáceres, que ha asumido la causa por la muerte de María Varela, de 38 años, presuntamente a manos de su pareja Javier Gil (39), en prisión provisional y que declaró el pasado lunes.

Únicos testigos

El acusado, presuntamente, mató a su mujer tras acuchillarla. Posteriormente, la arrojó por el balcón o cayó en un intento de huida. El supuesto agresor también se autolesionó y se habría arrojado por el mismo balcón, posteriormente, según la línea de investigación.

Ambos israelíes son los únicos testigos del caso. Cuando se produjo el presunto asesinato machista cruzaban en bicicleta por la travesía de la N-630, donde se encuentra la casa en la que residía la pareja.

Al término de la declaración de ayer jueves, como prueba constituida, ni la acusación particular, ni Fiscalía Provincial realizaron declaraciones. Si lo ha hecho a el Periódico Extremadura, la defensa del acusado, de SM Abogados Penalistas, quien ha señalado que las declaraciones de los testigos «se contradicen», sin entrar en detalles.

El informe forense de imputabilidad es un documento elaborado por un profesional forense (psicólogo o psiquiatra) que evalúa la capacidad mental

Informes periciales

También ha manifestado la defensa que aún no hay fecha para el juicio, dado que faltan pruebas: como el informe forense de imputabilidad, entre otras; un documento elaborado por un profesional forense (psicólogo o psiquiatra) que evalúa la capacidad mental de una persona para comprender la ilicitud de sus actos. No obstante, la defensa señala que se evalúan algunos informes privados y que estiman que la instrucción continuará los próximos meses.

De hecho, la defensa ya señaló tras la declaración del pasado lunes que el acusado, «sin lugar a dudas, mantiene su inocencia porque los hechos ocurrieron en unas circunstancias muy especiales», dado que la pareja era consumidora de estupefacientes. Por lo que ya avanzó que «vamos a presentar un escrito de petición de libertad provisional» al juez Alejandro Patrocinio, que instruye actualmente la causa.

Tras el aviso de los peregrinos que declararon ayer jueves, los sanitarios que acudieron a la vivienda certificaron la muerte de la mujer y ordenaron el traslado del acusado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde fue intervenido de heridas en el abdomen. Cuando recibió el alta médica, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia lo envió a prisión preventiva, antes de que inhibiera la causa a favor del juzgado cacereño.