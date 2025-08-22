'El Legionarius Fest' lidera una agenda cultural que une historia, cine y música en Cáceres

Cultura para todos los gustos: patrimonio romano y música en directo.

El concierto de Mayte Martín cambia de escenario

La Diputación de Cáceres ha decidido trasladar el concierto de clausura del ciclo Los Conciertos de Pedrilla 2025, que iba a celebrarse este viernes 22 de agosto, al Auditorio del Complejo Cultural San Francisco. La medida se toma como precaución ante las previsiones de mala calidad del aire, con el fin de garantizar la seguridad tanto de la artista como del público. La cantaora barcelonesa Mayte Martín actuará a las 22:00 horas y presentará su último trabajo, Tatuajes, un álbum en el que versiona grandes clásicos como Gracias a la vida, Alfonsina y el mar o Ne me quitte pas.

Cáceres el Viejo presenta el 'Legionarius Fest'

Del 3 al 5 de octubre, el barrio de Cáceres el Viejo celebrará la primera edición del 'Legionarius Fest', un evento cultural que transforma las tradicionales fiestas vecinales en un festival de ciudad, con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico del antiguo campamento romano de Castra Caecilia.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de conciertos, recreaciones históricas, espectáculos, gastronomía y actividades para todas las edades. Entre los platos fuertes destacan un tributo a Manuel Carrasco, la actuación del grupo Hijos del Levante, un espectáculo drag de Estela Marinera, y una recreación de vida romana en colaboración con el Museo de Cáceres.

El festival quiere visibilizar este enclave fundado en el año 80 a.C., considerado uno de los campamentos republicanos mejor conservados de España, y reforzar el sentido de comunidad e identidad del barrio. Las actividades cuentan con un acceso libre, además, estarán respaldadas por la Diputación de Cáceres, El Grupo Espiga, diversos patrocinadores locales y numerosas asociaciones.