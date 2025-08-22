25 años más gestionando la residencia de mayores de Malpartida de Cáceres

El pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha adjudicado a la empresa Nexus Atención Integral SL. la gestión del servicio de Residencia de Mayores con Centro de Día de la Residencia Municipal Santa Ana por un periodo de 25 años. Es la misma empresa que lo gestiona actualmente.

Periodo amplio

La adjudicación se realiza por un periodo amplio, pues la empresa adjudicataria tenía que aportar un canon por gestión de 700.000 euros que se destinarán íntegramente a la finalización de la ampliación de la residencia, cuya primera fase se acabó en el mes de mayo.

Capacidad

Con esta obra, la capacidad de la residencia pasará de 30 plazas a 68, más las 45 plazas en el Centro de Día. De esta forma se atiende a la alta demanda de lista de espera existente, tanto para las plazas públicas como para las plazas privadas, que supera las 80 personas desde hace años.

Fondos necesarios

Con esta licitación, el ayuntamiento se garantiza no solamente los fondos necesarios para finalizar dicha obra, sino también una serie de mejoras tanto materiales como en precios y servicios. A nivel material, la empresa adquiere con las mejoras el compromiso de invertir unos 150.000 euros adicionales en renovación de mobiliario, enseres, ajuar, cuberterías, instalación de lavadora y secadora industrial, equipos generadores de electricidad para emergencias, renovación de la iluminación a LED, renovación de suelos de la cocina, bombas de aire acondicionado nuevas, etc. Además, todo el equipamiento y el mobiliario necesario para equipar las 38 nuevas plazas serán por cuenta de la empresa.

Preferencia

Otro beneficio de esta adjudicación es que se subroga todo el personal existente y se compromete la empresa a dar preferencia en las nuevas contrataciones, derivadas de la ampliación de plazas, a los malpartideños. Además, incluye una serie de servicios que antes eran discrecionales y previa contratación, a ofrecerlos gratuitos a los empadronados en la localidad.

Barato

Por último, entre las mejoras más destacables, destaca el abaratamiento de precios para los usuarios de plazas privadas, siendo los descuentos entre el 3% y el 4% de los precios actuales.

Lucha contra el despoblamiento

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que “esta adjudicación es un ejemplo de cómo un Ayuntamiento pequeño puede luchar contra el despoblamiento, pues no solo se posibilita la finalización de la ampliación de la residencia con fondos propios, ya que no se ha recibido subvención alguna para ello; sino que además se garantiza que nuestros mayores no tengan que irse fuera de su pueblo y ofrecemos puestos de trabajo estables para los malpartideños, convirtiéndose seguramente en el mayor yacimientos de trabajo de la localidad, después del propio Ayuntamiento”.

