La presentadora Berta Collado: "Cáceres es mi casa y familia en mayúsculas"

Berta Collado, presentadora y comunicadora, detalla su recorrido profesional y sus próximos proyectos, subrayando la importancia de Cáceres como un espacio para encontrar calma lejos de Madrid.

-¿Tenía claro desde pequeña que quería dedicarse al mundo de la comunicación?

-Desde siempre lo tuve claro. Recuerdo que me encantaba coger cualquier objeto que hiciera de micrófono y comenzar a inventar historias. Siempre me ha gustado expresarme, hablar y comunicar, aunque nunca pensé que acabaría trabajando en televisión. Empecé en 2004 en una televisión local de Madrid, en un programa de videojuegos llamado 'Do You Play'. Al principio era un espacio pequeño, pero creció bastante rápido y llegamos a hacer reportajes incluso en Londres. Dos años después, en 2006, continué en un programa de fútbol en Cuatro, 'Maracaná'. Por aquel entonces, éramos pocas mujeres dedicándonos al mundo del deporte.

-¿Cómo recuerda su paso por programas como 'Sé lo que hicisteis'?

-El programa era de humor y actualidad, y se emitía en La Sexta. Se convirtió en el espacio más exitoso de la cadena. Comencé realizando reportajes sobre deporte y política, cubriendo partidos de fútbol, elecciones y congresos. Poco después, empecé a hacer reportajes más culturales, sobre cine y música. Fue un programa en el que disfruté muchísimo e incluso tuve la oportunidad de ser presentadora.

-¿En qué formato se siente más cómoda?

-Sobre todo, me apasiona trabajar en entretenimiento, humor y periodismo de actualidad. Prefiero un humor libre, sin límites ni forzaduras, porque el humor forzado no resulta gracioso. Sin duda, es lo que más he disfrutado a lo largo de mi trayectoria profesional.

-¿Cuál es su vínculo con Cáceres?

-Es un vínculo real, podría decir que para mí es casa y familia en mayúsculas. Mis padres viven aquí, en Navalmoral de la Mata y trato de venir siempre que puedo para desconectar un poco de la jungla que es Madrid. Es mi lugar de salvación, donde duermo y como mejor que en ningún otro sitio. Creo que todo el mundo debería tener un pueblo.

Navalmoral de la Mata, municipio cacereño. / El Periódico Extremadura

-¿Está trabajando en algún nuevo proyecto que pueda compartir?

-Sí, actualmente trabajo en un programa en Telemadrid 'La Noche Golfa' los domingos por la noche y en septiembre volvemos con la segunda temporada. Además, descubrí el mundo de la docencia hace tres años y doy clases en un Máster de Comunicación y Televisión del Grupo Planeta. Reconozco que es muy duro, pero bastante gratificante.

-¿Considera que el humor en televisión está limitado?

-La televisión tiene ciertos límites inherentes, ya que depende de muchos factores. En cambio, me he sentido mucho más libre en el teatro e incluso en la radio. Pero lo más liberador de todo es subir a un escenario con un texto propio, creado y realizado completamente por mí desde el principio hasta el final, y hacer un monólogo.

-¿Podría compartir alguna anécdota divertida que le haya ocurrido en directo?

-Tengo miles de anécdotas, pero una de las más divertidas fue cuando, grabando en directo en ‘Sé lo que hicisteis’, me disfrazaron de Carmen Lomana. Se equivocaron porque tenía que ser de mexicana, así que salieron corriendo en directo a ponerme un sombrero mexicano. En otra ocasión, como veo fatal de lejos, en un photocall confundí a Cheer con Mario Vaquerizo. Y bueno, también he entrevistado, junto a otros compañeros del medio, a Adam Sandler en la habitación de un hotel, en pijama, porque no le apetecía atender a los medios en un lugar más formal.