Los cacereños tienen voz
Las propuestas ciudadanas de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres se valorarán de forma técnica
El ayuntamiento mantiene que la reforma integral de la vía «vea la luz en esta legislatura»
El alcalde en funciones de Cáceres, Emilio Borrega, aseguró ayer que se van a valorar de forma técnica las propuestas que ciudadanos y colectivos presenten al proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña para «analizarlas y tenerlas en cuenta», aunque se llevarán a cabo aquellas que sea consideradas viables por los servicios técnicos municipales.
La reforma integral
Borrega recordó que la reforma integral de este vía, que cuenta con un histórico bulevar central que desaparecerá con el nuevo diseño, es uno de los proyectos estratégicos del alcalde Rafael Mateos y la idea es que «vea la luz en esta legislatura».
Quejas
De momento, el proyecto ha provocado las quejas de diversos colectivos ciudadanos como conservacionistas que temen que desaparezcan muchos árboles de gran porte, o los propios vecinos que aseguran que las terrazas de los bares que se trasladarán a las aceras serán más ruidosas que si se mantienen en el bulevar central.
Proceso participativo
Así las cosas, el Ayuntamiento de Cáceres ha abierto un proceso participativo para que la ciudadanía presente sus propuestas, en el plazo de veinte días, que serán estudiadas porque se trata de un proyecto «abierto a la ciudad». «Una obra de esta envergadura tiene muchas voces que deben y quieren opinar. Por eso se abrió el proceso participativo y se tendrán en cuenta todas aquellas sugerencias que se presenten en tiempo y forma», recalcó Borrega, que insistió en que a «algunas no se podrán hacer caso, pero se van a estudiar y el equipo redactor las tendrá en cuenta y las valorará».
