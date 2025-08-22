Queda desierta la construcción del nuevo centro cívico de Cáceres el Viejo

El concurso público para la construcción del centro cívico de Cáceres el Viejo ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa a su licitación. Las obras iban a costar 564.394,64 euros.

400.000 euros

Las instalaciones de Cáceres el Viejo iban a costar 400.000 euros, pero finalmente han subido de precio. Responden a una demanda de la Asociación Vecinal y contarán con una superficie construida de 450 metros cuadrados. Tendrá una planta con un gran vestíbulo general que es, a su vez, espacio de relación; aseos generales, oficinas de administración, salón de actos y actividades colectivas.

Funcionamiento

El salón de actos puede funcionar de dos maneras diferentes: un espacio vacío que junto con el espacio de relación, permita celebrar exposiciones temporales, danza, juegos de la infancia, bailes, ensayos y como sala con butacas para conferencias y pequeños conciertos. Contará además con una gran plaza semipública abierta que genera un espacio libre que se presenta a la ciudad para su uso y disfrute. Este espacio verde hace de recepción climática a todas las piezas de uso. El proyecto se presentó en la era de Luis Salaya y fue diseñado por las arquitectas Adela Rueda e Irene Calle.

