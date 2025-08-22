Nuestro pasado
Intento de robo en casa del gerente del Gran Teatro: amordazan a su asistenta
Cuando el Café Viena era centro de reunión y nacían las primeras tertulias literarias, un suceso sacudía la tranquilidad de los cacereños
En enero de 1930, dos ladrones enmascarados intentaron robar en la vivienda de Antonio Gutiérrez, gerente del Gran Teatro. Durante el asalto, los cacos amordazaron a Victoria, la asistenta de la casa, a quien dejaron en estado de gran agitación y con el cabello visiblemente dañado.
El suceso causó conmoción en la ciudad, en unos años en los que la actividad cultural florece y el Café Viena, en la calle Alfonso XII, se consolida como uno de los lugares más concurridos, conocido por su excelente café, prestigiosos licores, anchoas y aceitunas selectas.
Café Viena
Ubicado en el número 16 de la calle Pintores, con acceso también por la calle Moret, el Café Viena fue uno de los principales centros sociales de la ciudad. Ocupaba la totalidad del edificio y contaba con amplios salones donde se celebraron bodas, banquetes y numerosos actos sociales. Junto al café Santa Catalina, el Viena fue punto de encuentro habitual para la sociedad cacereña y albergó las primeras tertulias literarias conocidas en la ciudad. En sus mesas se reunieron jóvenes escritores como Pedro de Lorenzo y Leocadio Mejías, entre otros. Este emblemático café desapareció cuando, en el mismo edificio, se instaló el comercio Siro Gay, cerrando así una etapa dorada de la vida social y cultural cacereña.
