A partir de las 9.00 horas
SOS de la Protectora de Cáceres: necesitan ayuda para cuidar a los animales tras el incendio de Aliseda
El fuego llegó al albergue y han convocado a todos los voluntarios posibles este domingo para realizar tareas como alimentar a los cachorros, limpiar o regar
La Protectora de Cáceres lanza un SOS tras el devastador incendio que se originó en Aliseda y que llegó hasta las inmediaciones del albergue. A través de sus redes sociales han convocado a todos los voluntarios que deseen participar a echar una mano para trabajar en las instalaciones.
"El fuego llegó hasta nuestra casa y te necesitamos más que nunca. Toda mano y ayuda es bienvenida, pasa un día diferente y de paso conoce nuestras instalaciones", ha indicado la protectora en sus redes sociales.
Ecoparque de Cáceres
Por ello, la convocatoria para este domingo será a las nueve de la mañana en el recinto, que está ubicado en el kilómetro 12 la carretera de Cáceres a Badajoz, en el desvío al Ecoparque de Cáceres. Las tareas a acometer serán regar, dar de comer a los cachorros, recoger piedras, jardinería, limpieza o trabajos con herramientas. "Nuestros peludos se pondrán muy contentos de recibir cariño y atención. Pagamos con sonrisas, lametones y nuestro agradecimiento", han concluido.
Evacuación
Las 4.000 hectáreas arrasadas por el fuego de Aliseda del pasado 15 de agosto (por motivos cinegéticos) provocaron que los animales tuvieran que ser evacuados y que se quemase el 70% de la parcela. Aunque se procedió al desalojo, en ningún momento las instalaciones estuvieron en riesgo real, ya que el recinto cuenta con un sistema de cortafuegos como medida de seguridad preventiva.
