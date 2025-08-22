Voluntariado en Francia para jóvenes de Cáceres: beca de 614 euros al mes, alojamiento gratis y clases de francés

El Ayuntamiento de Cáceres y el de La Roche-sur-Yon abren la convocatoria para un voluntariado en Francia dirigido a jóvenes cacereños y cacereñas de 20 a 25 años. La ciudad francesa, hermanada con la capital cacereña, ofrece a una persona joven de nuestra ciudad la posibilidad de participar en un programa de voluntariado internacional durante diez meses, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

La convocatoria está dirigida a jóvenes con un nivel mínimo de francés B1. La persona seleccionada colaborará en el desarrollo de proyectos de cooperación entre ambas ciudades y en la organización de eventos internacionales de gran relevancia, como el Mes de Europa, los ErasmusDays o encuentros internacionales.

La concejala de Juventud, Soledad Carrasco, ha lanzado un mensaje animando a “los jóvenes a que aprovechen esta gran oportunidad que les permitirá vivir en Francia, en nuestra ciudad hermana de la Roche-sur-Yon. Que disfruten la experiencia de aprender otro idioma mientras conocen nuevos amigos y representan a nuestra ciudad en ambiciosos proyectos internacionales”.

Sensibilización

Entre las funciones se incluyen también actividades de sensibilización europea abiertas a todos los públicos, mediante charlas, talleres, juegos didácticos y la dinamización de propuestas educativas y culturales.

El programa contempla una compensación económica de 614 euros mensuales, además de alojamiento gratuito en piso compartido con agua y luz incluidas. Asimismo, la persona participante recibirá clases de francés adaptadas a su nivel, favoreciendo su integración lingüística y cultural.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres a través del teléfono 927 62 75 02.