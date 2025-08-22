Convocatoria

Voluntariado en Francia para jóvenes de Cáceres: beca de 614 euros al mes, alojamiento gratis y clases de francés

El ayuntamiento lanza, junto a su ciudad hermana, una oportunidad única para jóvenes de 20 a 25 años

Inauguración en 2002 del monumento con motivo del XX aniversario del hermanamiento con la Roche Sur Yon siendo alcalde de Cáceres José María Saponi, fallecido este 14 de agosto.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres y el de La Roche-sur-Yon abren la convocatoria para un voluntariado en Francia dirigido a jóvenes cacereños y cacereñas de 20 a 25 años. La ciudad francesa, hermanada con la capital cacereña, ofrece a una persona joven de nuestra ciudad la posibilidad de participar en un programa de voluntariado internacional durante diez meses, desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

La convocatoria está dirigida a jóvenes con un nivel mínimo de francés B1. La persona seleccionada colaborará en el desarrollo de proyectos de cooperación entre ambas ciudades y en la organización de eventos internacionales de gran relevancia, como el Mes de Europa, los ErasmusDays o encuentros internacionales.

La concejala de Juventud, Soledad Carrasco, ha lanzado un mensaje animando a “los jóvenes a que aprovechen esta gran oportunidad que les permitirá vivir en Francia, en nuestra ciudad hermana de la Roche-sur-Yon. Que disfruten la experiencia de aprender otro idioma mientras conocen nuevos amigos y representan a nuestra ciudad en ambiciosos proyectos internacionales”.

Sensibilización

Entre las funciones se incluyen también actividades de sensibilización europea abiertas a todos los públicos, mediante charlas, talleres, juegos didácticos y la dinamización de propuestas educativas y culturales.

El programa contempla una compensación económica de 614 euros mensuales, además de alojamiento gratuito en piso compartido con agua y luz incluidas. Asimismo, la persona participante recibirá clases de francés adaptadas a su nivel, favoreciendo su integración lingüística y cultural.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres a través del teléfono 927 62 75 02.

