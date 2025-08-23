26 árboles trasplantados y dos nuevos: los datos de la futura avenida Virgen de la Montaña en Cáceres

Ya se conocen los datos concretos de los árboles que la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña va a obligar a trasplantar. El Ayuntamiento de Cáceres hizo público el borrador del proyecto completo para la remodelación de la vía de cara al proceso de participación ciudadana que han abierto y, en él, señalan que se contempla la poda de los árboles existentes, además de otras cuestiones.

26 árboles

Por ejemplo, será necesario trasplantar 26 árboles a otros puntos de la ciudad. El alcalde, Rafa Mateos, ya señaló en la presentación de la reforma que «todas las especies que se muevan de la avenida, serán ubicadas en otras zonas de la ciudad». Por lo que esos ejemplares serán reemplazados. Además, se proyecta la plantación de dos más (morera platanifolia fruitless). Por ello, el número de plantas que tiene la vía pasará de las 149 actuales, a 151. Por último, se ejecutarán también obras en los cubrealcorques.

Carlos Gil

Oposición

A esta actuación ya se opuso el bloque ecologista compuesto por Adenex, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción por Cáceres, que rechazaron que «se corten los árboles maduros y de gran porte de esta avenida para poner otros nuevos que tardarán años en dar sombra y cumplir su función, que es bajar la temperatura veraniega». Además, recordaron que hay plantas con más de 50 años de historia. En una nota de prensa conjunta de las tres organizaciones, consideraron «un engaño» la pretendida idea que el ayuntamiento quiere vender de que se trasplantarán los árboles «porque todos los que se han trasladado de lugar en proyectos similares anteriores han acabado muriendo», según aseguraron.

Remodelación

Cabe destacar que las asociaciones no se oponen a una remodelación de la avenida, pero consideran que, en todo caso, debe mantenerse el paseo central (que se extenderá hacia la acera de los pares y dejará de ser un bulevar), así como conservarse los árboles, setos de durillo y zonas de tierra que ayuden a refrescar la calle.

Proceso participativo

El proyecto se encuentra ahora en pleno proceso participativo. Toda la ciudadanía cacereña tiene voz y puede opinar sobre qué le parece la reforma de la vía. El consistorio hizo público el borrador de la remodelación y permanecerá abierto durante 20 días hábiles para presentar propuestas y realizar aportaciones al documento. Cabe destacar que está dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Está previsto que las obras comiencen en las primeras semanas del próximo año.