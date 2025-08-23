Cáceres: una tarde sangrienta de pedradas, disparos y muerte en la plaza Mayor

Hoy España comparte con Portugal una vecindad pacífica y fraterna, pero en otros tiempos ambos países fueron enemigos y la Raya se convirtió en escenario de conflictos. En marzo de 1801, mientras España se preparaba para la llamada Guerra de las Naranjas contra el país vecino, la villa se convirtió en improvisado cuartel. Allí fueron alojados dos batallones del Real Cuerpo de Guardia Valona, una unidad de élite del ejército borbónico formada originalmente por soldados flamencos al servicio de la monarquía española. Calles y plazas se llenaron de tropas, y muchos vecinos tuvieron que abrir las puertas de sus hogares para acoger a los militares, como era costumbre cada vez que el reino entraba en guerra con Portugal. La campaña llevaba la firma de un extremeño, Manuel Godoy, a quien Goya retrataría victorioso en un célebre lienzo tras la breve guerra; sin embargo, en Cáceres, aquel conflicto estuvo a punto de acabar en desastre cuando una simple disputa por los alojamientos encendió un polvorín entre vecinos y soldados.

1801

Era la tarde del 6 de marzo de 1801. El representante del rey en la villa, el corregidor Joaquín Miguel de Urriolaveitia, se hallaba en su casa acompañado por el prior del convento de Santo Domingo y un lego, cuando irrumpió en su despacho un alférez de granaderos de la Guardia Valona: Bernardo María de Guindolain. Sin saludar ni mostrar el más mínimo respeto, dejó caer sobre la mesa dos boletas de alojamiento y, con descaro, espetó que aquellas casas no le acomodaban y que exigía otras.

Corregidor

El corregidor le replicó que aquellas viviendas eran adecuadas, pero que esperase la llegada del alguacil mayor, encargado de repartir los alojamientos. La respuesta del alférez fue tajante: esperar era una «vaina». Urriolaveitia le pidió entonces moderación, al menos por respeto a los religiosos presentes. Si no lo hacía, tendría que arrestarle. Apenas terminó de pronunciar aquellas palabras, Guindolain desenvainó el sable y se abalanzó sobre él, lanzando improperios y dispuesto a herirle. Solo la rápida reacción del prior, que cubrió al corregidor con su manto y lo apartó a una estancia contigua, evitó el atentado. El lego, ayudado por los porteros, logró arrebatar el arma al oficial y conducirlo fuera.

Chispa encendida

Pero la chispa ya estaba encendida. Furioso y desarmado, Guindolain se topó con un compañero de su mismo cuerpo, a quien arrancó la espada de las manos para volver de inmediato sobre sus pasos. Quiso entrar de nuevo en la casa del corregidor, pero los criados, prevenidos, cerraron con firmeza la puerta. Encolerizado, salió entonces a la calle con el sable en la mano, abriéndose paso entre la gente que empezaba a arremolinarse atraída por el alboroto.

Respeto a la orden

Desde el balcón, temiendo que los vecinos linchasen al oficial, el propio corregidor pidió a gritos que nadie le tocase. Y así se hizo: el pueblo, aunque indignado, respetó la orden y Guindolain pudo refugiarse en otra vivienda hasta que sus superiores lo recogieron.

Barón de Horst

El comandante de la Guardia Valona, el barón de Horst, aseguró al corregidor que iba a arrestar al alférez y le sugirió que, para calmar los ánimos, saliese a dar un paseo por la villa para desmentir la voz que se divulgó de que lo habían matado. Urriolaveitia accedió y, junto al regidor Miguel Topete, caminó hasta el final del Camino Llano para supervisar la obra del puente que allí se estaba construyendo: el hoy mutilado «puente San Francisco».

Calma momentánea

Todo parecía haberse calmado, pero cuando el corregidor regresó a la plaza Mayor estalló de nuevo el alboroto. Genaro Izquierdo, un vecino de la villa, conversaba en corrillo con otros paisanos sentados en los poyos del Portal Llano, comentando todavía el altercado ocurrido horas antes. Un oficial del ejército, Víctor de San Pons, se entrometió en la conversación y con la espada envainada dio un golpe en el pecho a Izquierdo. El oficial llamó entonces al corregidor para que interviniese, pero cuando éste se acercó fue rodeado por varios oficiales que lo zarandearon y empujaron, sacándolo de los portales en dirección a la cárcel. La gente que observaba en la plaza creyó que se llevaban preso a su autoridad y comenzaron los gritos: «¡Llevan preso al corregidor! ¡Vamos a defenderle!».

Lluvia de piedras

A los gritos siguió una lluvia de piedras sobre los militares. En ese momento, el alguacil mayor de la villa, Eusebio Hurtado, sacó su pistola y disparó contra uno de los oficiales. El corregidor, herido en una pierna y en un brazo, intentó en vano contener al pueblo, pidiendo calma mientras la confusión se extendía. Los guardias respondieron a las amenazas abriendo fuego contra la multitud. La refriega terminó en tragedia: una mujer murió atravesada por un balazo, y al menos tres vecinos resultaron gravemente heridos. El corregidor, debilitado por la pérdida de sangre, fue conducido a salvo, mientras algunos regidores y ministros de la Audiencia apaciguaban los ánimos de los vecinos. Las tropas, finalmente, se retiraron precipitadamente y, por orden de su comandante, marcharon hacia el Casar de Cáceres.

Rey Carlos IV

El suceso llegó pronto a Madrid, a oídos del rey Carlos IV, quien ordenó abrir una investigación para depurar responsabilidades. El corregidor debía abandonar la villa de inmediato, guardando diez leguas de distancia, y mantenerse al margen del proceso judicial que se iniciaría para esclarecer los hechos. El proceso se prolongó durante un año y, cuando la resolución del monarca llegó a Cáceres, la villa acogió el fallo con estupor e indignación: la sentencia fue dura con los civiles e indulgente con los militares. Al corregidor se le reprochó su falta de prudencia, acusándole de no haber sabido sofocar el conflicto con serenidad. Fue apartado de su cargo y advertido de que, en lo sucesivo, debía tratar «sin altivez y con decoro» a los individuos del ejército.

Destierro y condena

Más severo fue el castigo para dos vecinos. Genaro Izquierdo, acusado de provocar al oficial San Pons, fue desterrado ocho años a Ceuta, destinado a servir en el regimiento de infantería fijo o, en su defecto, a seis años en los arsenales. Por su parte, Eusebio Hurtado, alguacil del corregidor y autor del disparo contra un oficial, fue condenado a ocho años de presidio en Ceuta, con cadena y grilletes, destinado a trabajos forzados.

Escarmiento

No contento solo con ello, Carlos IV —ese rey de gesto bonachón, más dado a la caza que al gobierno, y cuya fama de inepto solo superaría su hijo Fernando VII— quiso además escarmentar a la villa. Manifestó públicamente «el desagrado y pesadumbre que ocasionó en su sensible corazón este suceso» y dejó claro que esperaba que jamás volviera a repetirse. El monarca instaba al Ayuntamiento, a la nobleza y a los vecinos honrados a que, «desaprobando la pasada ocurrencia, emplearan a porfía su amor y celo por el real servicio, respetando y alojando con la mayor comodidad posible a las tropas de Su Majestad, con el miramiento y decoro que tiene mandado». Para mayor humillación, la resolución debía quedar registrada en los libros capitulares y ser leída cada año en las elecciones de los oficios públicos, como recordatorio permanente de aquel altercado.

Respeto

El consistorio cacereño, con las debidas fórmulas de respeto, defendió a la villa de cualquier sospecha de deslealtad. Recordaba al monarca que los vecinos siempre habían recibido a las tropas con hospitalidad, alojándolas en sus casas, manteniéndolas incluso a su costa y procurando en todo momento su comodidad. Lo ocurrido, insistía, no podía achacarse al pueblo, sino a los excesos de algunos oficiales y a la falta de arresto inmediato de Guindolain. Pedía, por ello, que no recayese sobre Cáceres una fama injusta ni que se perpetuara su humillación con la lectura anual de la sentencia. Finalmente, el rey accedió a esta súplica, exonerando a la villa de tal obligación y permitiendo que el incidente no quedara grabado en los libros capitulares. Sin embargo, el expediente del caso, custodiado hoy en el archivo de la Fundación Tatiana, en el palacio de los Golfines de Abajo, nos permite conocer en detalle este episodio acaecido hace más de doscientos años: una tarde en la que los cacereños se alzaron contra su propio ejército, la sangre corrió por la plaza Mayor y un Borbón mediocre trató de humillar a una ciudad que, entonces como ahora, jamás renunció a su orgullo.