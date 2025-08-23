Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres cierran con lleno total y récord de recaudación para fines sociales

Los Conciertos de Pedrilla han puesto su nota final en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco, y lo ha hecho para proteger la salud de los artistas y de público ante la previsión de mala calidad del aire. Sin embargo, este cambio de ubicación no ha sido obstáculo para que, una vez más, y tal y como viene sucediendo viernes tras viernes en los Jardines de Pedrilla, se pueda colgar el letrero de “lleno absoluto”.

Espectadores de todas las edades y de todos los públicos han disfrutado de la cantante y compositora nacida en Barcelona, Mayte Martín, que ha interpretado algunos de los temas recogidos en su último álbum, “Tatuajes” editado en 2024 con títulos tan conocidos como “Gracias a la vida, con el que ha arrancado el concierto, "Lucía" o "Te recuerdo Amanda“.

La diputada Ángelica García ha asistido a la última actuación de este año y ha agradecido a todos los artistas que se han subido al escenario su trabajo e implicación con la Diputación de Cáceres, y al público que un año más hayan respondido a la llamada de uno de los espectáculos de verano más esperados del año. Angélica García también ha recordado el esfuerzo de la Diputación por llevar la cultura de calidad a todos los rincones de la provincia, y ha recordado que el dinero recaudado se destinará a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

El número de entradas vendidas en esta edición 2025 han sido de 5.624, sin sumar las que se han adquirido en la puerta en este último concierto (unas 100 entradas). Esto supone que han sido aproximadamente 1.900 entradas más vendidas en relación al pasado año.

Con respecto a la recaudación, y también a la espera de sumar los últimos datos, se han alcanzado los 28.120 euros. Casi 10.000 euros más que en la edición anterior.

Así, y con la novedad este año de que ha estado presente el escultor César David con sus obras de hierro expuestas en distintos rincones de los jardines, Los Conciertos de Pedrilla, en los que la Diputación ha invertido 115.500 euros, baja el telón en este año 2025. Una edición en la que, además de Mayte Martín, se han subido al escenario artistas del nivel de Pedro Pastor, cantautor; Balkan Paradise, músicas del mundo; Teresa Salgueiro, música portuguesa; Travis Birds, rock urbano y Yerai Costés, guitarra flamenca.