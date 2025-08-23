Cruce de acusaciones por el sueldo de la alcaldesa de Membrío

El Grupo Municipal UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) con representación en el Ayuntamiento de Membrío (Cáceres) ha avanzado que impugnará la aprobación, vía pleno, que asigna una dedicación parcial a la alcaldesa (PSOE), María Florencio Tejero, que goza de mayoría absoluta con cinco concejales. El portavoz de UCIN, Agustín Gilete, ha manifestado que «nunca antes había pasado algo similar en la historia de la democracia en Membrío y duda de la legalidad de asignarse este salario», que se ha aprobó en la sesión plenaria de ayer viernes.

Emolumentos

Gilete, como portavoz del grupo UCIN, anuncia que pondrá «en conocimiento de la Junta de Extremadura y el Tribunal de Cuentas» estos hechos, por su «grave repercusión económica y jurídica».

El portavoz denuncia que «esta no es la primera vez», a lo largo de la presente legislatura, que la alcaldesa ha demostrado un «interés permanente y abusivo por aumentar sus emolumentos», habiendo promovido acuerdos plenarios que, «en repetidas ocasiones, han tenido que ser anulados por ser manifiestamente ilegales».

Desde UCIN manifiestan que ningún alcalde de Membrío ha cobrado un salario hasta ahora y que la regidora socialista «pretende ponerse un sueldo parcial de más de 2.500 euros de coste a las arcas municipales», algo que ha desmentido Tejero, «en un municipio de 500 habitantes. No vamos a permitir que Membrío se convierta en el cortijo personal de la alcaldesa».

Réplica de la alcaldesa

Por su parte, la regidora ha manifestado a este diario que el pleno celebrado el 22 de agosto, ha contado «con el quorum suficiente y con todos los requisitos exigidos por la ley. Si hay algo ilegal, que se vaya a un juzgado y lo denuncie».

Respecto a su liberación, ha incidido en que ya en la presentación de su candidatura, antes de las municipales de 2023, «expliqué a la gente que no podía compatibilizar mi trabajo con la alcaldía y me votaron con mayoría absoluta». Y aclara que su sueldo bruto asciende a los 26.000 euros anuales. «El que anuncié a mis votantes que me iba a poner, el mismo que tengo en mi trabajo», en la Mancomunidad Sierra de San Pedro.

También aclara que «es mentira que hayan anulado ningún acuerdo de liberación» anterior, ya que estuvo liberada 11 meses al principio de la legislatura. «Luego, me volví al trabajo», «y he estado 14 meses trabajando». Tiempo en el que «me he dado cuenta de que, el tiempo que esté en este cargo, quiero hacerlo lo mejor posible para los membrilleros; y no puedo hacerlo estando en dos sitios a la vez». Y subraya que, en su primer año de gestión municipal en Membrío, «redujimos la deuda en unos 670.000 euros». Deuda que «dejó en las arcas municipales, después de 30 años de gobierno, el señor Gilete.

Con ese dinero, tengo justificado y compensado el gasto que pueda suponer mis retribuciones», sentencia la regidora socialista. Por todo ello, pide al portavoz de la oposición que «me deje trabajar» y que «haga una oposición constructiva. No cometo ningún delito por querer comer, mientras trabajo por mi pueblo. No hay nada ilegal».

En este contexto, insta a Gilete a acudir a los plenos: «El lugar donde se defienden los argumentos políticos es en el pleno, al que el señor Gilete falta cada vez que le conviene; aunque como concejal está obligado a ello». Ya que dice que «ejerce la oposición a cientos de kilómetros de distancia de su pueblo, sin preocuparse nada más que de atacarme».