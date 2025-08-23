Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48

La cadena de moda Encuentro desembarcará próximamente en el Centro Comercial Ruta de la Plata, donde ya se anuncia su llegada con un cartel de grandes dimensiones que cubre la entrada del local. Actualmente cuenta con 156 puntos de venta repartidos por el territorio español y opera ya en Mérida, la capital autonómica. Se trata de una marca con fuerte presencia en el mercado español fundada en Gran Canaria en 1986 por el empresario gomero Raúl Méndez.

Fue ese año cuando Méndez abrió su primera tienda, un espacio cuya esencia isleña invita a descubrir semanalmente, nuevas prendas inspiradas en la exuberante naturaleza canaria, donde disfrutar de una experiencia cercana y positiva.

Está caracterizada por sus diseños alegres y optimistas y sus siluetas relajadas, perfilando una moda femenina de amplio tallaje, calidad y accesible a todas, con tallas de la 38 a la 48. Dispone también de una amplia gama de bisutería y bolsos a precios muy asequibles.

Los sueldos

Los sueldos en Encuentro pueden variar considerablemente según el puesto y oscilar desde 11.997 euros al año (o 6 euros por hora) para un puesto de auxiliar de Recursos Humanos (RRHH) hasta 130.748 euros al año (o 63 euros por hora) para un puesto de Product Director.

La llegada de nuevas franquicias a Cáceres comienza a ser cada vez más habitual. Es el caso de 'Levaduramadre’, una cadena especializada en el sector de las panaderías y pastelerías «gourmet» fundada en 2006 que sólo en 2020 -pese a la pandemia de la covid- duplicó su red de tiendas hasta alcanzar las 60. Ahora acaba de aterrizar en la capital cacereña con un establecimiento que ofrece multitud de panes especiales: de máiz, espelta, sarraceno, vino tinto con pasas y nueces, campagnar, multiharinas, kalamata, queso, león y pavé con arándanos, entre otros. Está situada en la avenida Virgen de Guadalupe.

Los cierres

La otra cara de la moneda son los cierres, el más reciente ha sido el adiós definitivo al 'Zapatonee' de la calle San Pedro, otro negocio del corazón de la parte antigua de Cáceres que ha bajado la persiana. La tienda de calzado ya colgó el cartel de liquidación por cierre para despedirse el pasado 31 de julio y, aunque fuentes del establecimiento señalaban que aguantarían hasta octubre, finalmente han optado por despedirse de este local. Además, en apenas unos días ha sido preso de pintadas y grafittis que han ensuciado la fachada. La franquicia mantiene, por el momento, sus establecimientos de las calles Antonio Hurtado y Gil Cordero.