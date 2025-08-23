El grabado olvidado de la muralla romana de Cáceres: un enigma sin resolver

En esta ocasión vamos a referirnos brevemente a un elemento curioso vinculado a nuestra histórica muralla y cuyos datos conservamos desde hace muchos años. Se trata de una peculiar inscripción aparecida en un pequeño lienzo de la muralla romana de nuestra ciudad, descubierta en el mes de octubre del año 1973, en la denominada Puerta del Socorro, junto al Palacio de los Toledo Moctezuma (XV/XVI), cuando fueron demolidas unas casas que se encontraban en ruinas y se realizaron importantes trabajos en mencionado edificio y espacio.

Pocos especialistas se han atrevido a manifestar su opinión sobre tan curioso hallazgo, ello sin duda por la inusual del mismo. La hoy desaparecida inscripción es de las denominadas tablillas protectoras, que realiza el hombre desde tiempos remotos como una de sus supersticiones más arraigadas perfectamente adaptadas a los tiempos: Así aparecen estas tablillas en el mundo cristiano. Se trata del Ideograma del valor y el poder de la Redención sobre el Plano Universal. Significando el cuadro la clara representación del Mundo en su más amplio sentido, es decir tanto físico como espiritual, algo que comparte todo Occidente. Los tres cuadros representados en el hoy desaparecido gravado de la Plazuela del Socorro, son el mundo terrenal, el mundo astral y el mundo celestial o divino.

El filósofo griego Cebes del siglo V, apunta al respecto lo siguiente: Nos paseábamos por el templo de Saturno. Había a la entrada un cuadro que representaba un dibujo extraño. No pudimos saber de dónde se había sacado, ni lo que era. Se veía una especie de recinto que encerraba otros dos, uno más grande y otro más pequeño. A pesar de las dudas del filósofo, un discípulo de Pitágoras trata de arrojar luz al respecto, apuntando que los recintos son la imagen de la Vida Humana, donde figuran las virtudes y vicios del hombre.

La representación más divulgada universalmente es la clara identificación de la vida humana en el sentido físico. Trasladado en el dibujo, el recinto mayor es la juventud, el mediano la edad madura y el menor la vejez. También hemos encontrado dicho símbolo del triple recinto en tablillas asirias, cuadro, tapices y lapidas de todo tipo. Tanto es así que, durante la Guerra Civil Española, era frecuente hacer dibujos similares denominados ‘detentes’ para impedir ser alcanzados por las balas o bombas. Toda una amplia variante que nos puede dar una idea de la importancia de este símbolo que posiblemente se encuentre más representado en nuestro amplio recinto histórico. Haciendo un recorrido por la geografía provincial nos podemos encontrar con al menos medio centenar de estas grabaciones, diseminadas por castillos, ermitas, calzadas, o lienzos de murallas, etc. lo que no debe confundirse de ningún modo a este tipo de inscripción con la marca propia de los canteros, dos signos totalmente diferentes.

Conservación

«Se conservan diez hiladas de gruesos mampuesto, interesando por su estado de conservación, ante toda la parte inferior, de cinco hiladas, empleándose como material exclusivo de construcción el granito de la región. El aparejo de la muralla se hace en cortina simple, trabándose el muro en ópera quadrada, con alternancia irregular de los sillares en cuanto a su disposición a soga y tizón, y adquiriendo toda su fábrica un aspecto de otras pseudoisódomas, como vemos en otras murallas imperiales romanas. Se mantiene una banqueta de fundación de gruesos sillares y en ligero saledizo respecto de las hiladas superiores, con bloques regulares de 0,55 x 0,42 x 0,56m de altura, anchura y grosor, respectivamente.

Los sillares se asientan en seco en toda la cortina, salvo algunas gruesas lascas para sentar mejor las diferentes piezas, además de algunos sillarejos de pequeñas dimensiones y pertenecientes a la obra original que se introdujeron para corregir espacios y huecos imprevistos.

A la izquierda del espectador, según se ha señalado, surgen afloraciones calizas y debajo de la banqueta de fundación se encuentra directamente el suelo virgen, de la misma calidad que las que las mencionadas afloraciones. La línea de muralla, conservada en su parte inferior a lo largo de once metros en lo que va descubierta en el momento de redactarse estas líneas, acaba definitivamente al encontrarse con el actual nivel del suelo de la Plaza del Socorro, que en dicha parte inicia un acusado talud. Verosímilmente pensamos que la muralla se prolongó por dicha zona. No deja de ser significativo que en el lado izquierdo y en la base del arco qué da acceso a la calle de la Obra de Pio Roco se conserven algunos sillares de granito, de muy buena apariencia, que formaron sin duda la prolongación de la muralla que ahora nos ocupa.

Por otra parte, en la zona inferior de la plaza y adyacente a la muralla se aprecia una serie de sillares muy irregulares y que suponemos se colocaron en época moderna con objeto de aterrizar el suelo. Son evidentemente, por su disposición y dimensiones, piezas desplazadas del lienzo original de referencia. Entre estos bloques hay dos piezas que presentan valiosos datos sobre la estructura y morfología de una puerta a la que pertenecieron, y que suponemos se abrió en esta parte de las defensas ciudadanas, y muy posiblemente en la prolongación natural de la actual Calle de las Tiendas, que es la arteria que ha persistido hasta nuestros días sobre el trazado de la calle antigua.

Evidentemente, los dos sillares descritos pertenecen a una estructura en forma de arco, sin que sea posible hacer deducciones precisas sobre la mencionada entrada únicamente por estas dos piezas. El primero teniendo en cuenta sus dimensiones y aspecto, forma parte del arco, aparejado con el lado angular hacia el interior según se aprecia en estructuras semejantes, aunque mas antiguas en el anfiteatro de Aosta. Interesa además el presente sillar por el grabado que mantiene en uno de sus lados, realizado mediante un instrumento metálico y por la técnica del repiqueteado continuo hasta formar un surco homogéneo y componiendo un esquema rectangular en cuyo interior se inscribe una figura semejante, estando los lados de ambas unidos mediante trazos perpendiculares, con un punto ubicado en el centro geométrico de la figura».

Mención a parte merecen los escasos fragmentos hallados de cerámica variada y los huesos de animales domésticos y poco más, una vez limpiado el terreno donde se levantaban las casas arruinadas. Sin olvidarnos que estamos en una zona muy rica en historia y por consiguiente debe de ser también en restos arqueológicos de muy diferentes civilizaciones.

Poco a poco iremos rescatando de nuestro archivo otros casos similares a este, para evitar que se pierdan en el olvido del tiempo. A pesar de las posibles incógnitas que podamos haber despejado en los párrafos anteriores, sin duda aún quedan otras muchas por despejar, como, por ejemplo: ¿Dicha inscripción se hizo sobre mencionados sillares de la muralla? O ¿se trajo la pieza de otro lugar, con la inscripción ya en ella? O incluso ¿fue realizada la grabación en la propia cantería? Seguro que el tiempo nos da las oportunas respuestas. ¿Sabremos valorarlas?.

Alonso Corrales Gaitán es investigador.