Los mejores monumentos de Cáceres, a golpe de ilustraciones

Spritzart nació como estudio de diseño en 2014, el propietario, Alessio Baldo, empezó a realizar diseños desde casa. Poco después, en 2016, abieron la primera tienda física en calle Moret, allí comenzó su experiencia de cara al público. "Comencé desde cero, soy arquitecto y nunca había tratado con el público, además, contaba con la limitación del lenguaje, ya que soy italiano y tuve que aprender español en muy poco tiempo, a través de cursos y diversas formaciones". Actualmente el establecimiento se encuentra en la calle Moret, número 30.

Proceso de creación

En el estudio, realizan diseños sobre Cáceres, a Baldo le apasiona la ciudad, él empezó creando diseños sobre algunos monumentos. "Suelo comenzar con un boceto, a veces es muy esquemático, luego voy dándole forma hasta conseguir el resultado que realmente quiero y finalmente aplico los colores, aunque en muchas ocasiones, voy probando". El primer diseño que hizo sobre la ciudad, estaba compuesto por colores muy vivos e incluso llamaba la atención de aquellos que visitaban el estudio. "Me encanta probar, ir cambiando, además soy muy perfeccionista y en ocasiones es bastante complicado poder sacar nuevos diseños rapidamente. Nuestros diseños destacan por su calidad, algo que no encontrarás en cualquier parte", añade.

Diseños sobre monumentos en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Artículos variados

"Me encargo de todo el proceso, desde la personalización hasta la entrega final. A lo largo del tiempo me han pedido artículos muy variados, incluso bodies y baberos personalizados para bebés. Estoy valorando incorporar nuevos productos, siempre que se ajusten a la línea de mi actividad. Para mí, la comunicación con el cliente es clave. Es importante tener paciencia y saber explicar con claridad cómo se ha creado cada pieza, ya que no todos comprenden de la misma forma."

Artículos variados en el estudio. / Esteban Valero Vizcano /

Local actual

Cuando llegaron a este local, solo fue necesario darle un lavado de cara y actualizar toda la tecnología, ya que anteriormente funcionaba como una camisería. A modo de guiño al pasado, hoy siguen vendiendo camisetas, aunque el concepto ha cambiado por completo. Se instalaron en 2019, poco antes de que la pandemia golpeara con fuerza, afectando, como a muchos otros negocios locales, su actividad diaria. "Recuperar la normalidad no fue fácil, implementamos medidas estrictas como el uso de gel desinfectante, mamparas, y protocolos específicos como aislar durante un día y medio cualquier prenda que un cliente se probara. Fue un período muy complejo, pero logramos salir adelante gracias al esfuerzo, la constancia y, sobre todo, al trabajo comprometido que hemos mantenido desde el principio".

'Noche del Patrimonio'

A corto plazo, el arquitecto nos adelanta que para la 'Noche del Patrimonio' y a la espera de la confirmación oficial por parte del Ayuntamiento, llevarán a cabo un taller para niños de todas las edades. "Será mi primera vez como instructor, es algo que me ilusiona y agobia a la vez. Aunque ya tengo varias ideas y creo que funcionará bastante bien". Por último, le gustaría contar con una página web bien estructurada para lanzar los productos de forma online.