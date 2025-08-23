Creatividad local
Los mejores monumentos de Cáceres, a golpe de ilustraciones
Alessio Baldo, arquitecto italiano afincado en la ciudad, transforma su amor por el patrimonio en piezas únicas que combinan técnica, color y personalización
Spritzart nació como estudio de diseño en 2014, el propietario, Alessio Baldo, empezó a realizar diseños desde casa. Poco después, en 2016, abieron la primera tienda física en calle Moret, allí comenzó su experiencia de cara al público. "Comencé desde cero, soy arquitecto y nunca había tratado con el público, además, contaba con la limitación del lenguaje, ya que soy italiano y tuve que aprender español en muy poco tiempo, a través de cursos y diversas formaciones". Actualmente el establecimiento se encuentra en la calle Moret, número 30.
Proceso de creación
En el estudio, realizan diseños sobre Cáceres, a Baldo le apasiona la ciudad, él empezó creando diseños sobre algunos monumentos. "Suelo comenzar con un boceto, a veces es muy esquemático, luego voy dándole forma hasta conseguir el resultado que realmente quiero y finalmente aplico los colores, aunque en muchas ocasiones, voy probando". El primer diseño que hizo sobre la ciudad, estaba compuesto por colores muy vivos e incluso llamaba la atención de aquellos que visitaban el estudio. "Me encanta probar, ir cambiando, además soy muy perfeccionista y en ocasiones es bastante complicado poder sacar nuevos diseños rapidamente. Nuestros diseños destacan por su calidad, algo que no encontrarás en cualquier parte", añade.
Artículos variados
"Me encargo de todo el proceso, desde la personalización hasta la entrega final. A lo largo del tiempo me han pedido artículos muy variados, incluso bodies y baberos personalizados para bebés. Estoy valorando incorporar nuevos productos, siempre que se ajusten a la línea de mi actividad. Para mí, la comunicación con el cliente es clave. Es importante tener paciencia y saber explicar con claridad cómo se ha creado cada pieza, ya que no todos comprenden de la misma forma."
Local actual
Cuando llegaron a este local, solo fue necesario darle un lavado de cara y actualizar toda la tecnología, ya que anteriormente funcionaba como una camisería. A modo de guiño al pasado, hoy siguen vendiendo camisetas, aunque el concepto ha cambiado por completo. Se instalaron en 2019, poco antes de que la pandemia golpeara con fuerza, afectando, como a muchos otros negocios locales, su actividad diaria. "Recuperar la normalidad no fue fácil, implementamos medidas estrictas como el uso de gel desinfectante, mamparas, y protocolos específicos como aislar durante un día y medio cualquier prenda que un cliente se probara. Fue un período muy complejo, pero logramos salir adelante gracias al esfuerzo, la constancia y, sobre todo, al trabajo comprometido que hemos mantenido desde el principio".
'Noche del Patrimonio'
A corto plazo, el arquitecto nos adelanta que para la 'Noche del Patrimonio' y a la espera de la confirmación oficial por parte del Ayuntamiento, llevarán a cabo un taller para niños de todas las edades. "Será mi primera vez como instructor, es algo que me ilusiona y agobia a la vez. Aunque ya tengo varias ideas y creo que funcionará bastante bien". Por último, le gustaría contar con una página web bien estructurada para lanzar los productos de forma online.
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
- A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres