Nuestro pasado
La relojería de San Pedro que vende gramolas y gramófonos en Cáceres
Gramófonos de todas las marcas y reparación gratuita durante el plazo de garantía
En 1931, la relojería 'El Cronómetro', ubicada en San Pedro, 17, junto al Banco de España en Cáceres, publicaba un anuncio que destacaba la venta y reparación gratuita de gramófonos durante el plazo de garantía. Además, ofrecían gramolas y gramófonos de todas las marcas, y cambiaban discos para sus clientes. Un reflejo interesante de la época y de los servicios que ofrecía este emblemático comercio local.
Gramolas y gramófonos
Las gramolas y los gramófonos eran dispositivos populares para la reproducción de música en la primera mitad del siglo XX. El gramófono, de funcionamiento mecánico y manual, permitía escuchar discos mediante una aguja y una bocina, siendo común en los hogares. Por su parte, la gramola representaba una versión más moderna y eléctrica, que permitía seleccionar canciones automáticamente, y solía encontrarse en bares y espacios públicos. Ambos aparatos marcaron una época en la historia del sonido y el entretenimiento.
