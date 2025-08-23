La relojería de San Pedro que vende gramolas y gramófonos en Cáceres

En 1931, la relojería 'El Cronómetro', ubicada en San Pedro, 17, junto al Banco de España en Cáceres, publicaba un anuncio que destacaba la venta y reparación gratuita de gramófonos durante el plazo de garantía. Además, ofrecían gramolas y gramófonos de todas las marcas, y cambiaban discos para sus clientes. Un reflejo interesante de la época y de los servicios que ofrecía este emblemático comercio local.

Gramolas y gramófonos

Las gramolas y los gramófonos eran dispositivos populares para la reproducción de música en la primera mitad del siglo XX. El gramófono, de funcionamiento mecánico y manual, permitía escuchar discos mediante una aguja y una bocina, siendo común en los hogares. Por su parte, la gramola representaba una versión más moderna y eléctrica, que permitía seleccionar canciones automáticamente, y solía encontrarse en bares y espacios públicos. Ambos aparatos marcaron una época en la historia del sonido y el entretenimiento.