El rock protagoniza el calendario cultural de septiembre en Cáceres

La ciudad se convierte en epicentro musical con eventos gratuitos y conciertos de alto voltaje.

Concierto de rock gratuito en el Corral

Este sábado 30 de agosto, a las 20.30 horas, el Corral de las Cigüeñas acoge un concierto gratuito de la banda pacense de rock Apolo Rubio, con entrada libre hasta completar aforo. Formado en 2020 por un grupo de amigos con una pasión común, ofrece un potente directo con versiones de clásicos del rock español e internacional. Su repertorio, de más de dos horas, incluye temas de artistas como Rosendo, Barricada, Burning, Los Zigarros o Leiva, entre muchos otros. Con dos guitarras, un bajo, una batería y la voz, el grupo promete una velada cargada de energía y buena música para los amantes del rock.

The Electric Alley, The Buzzos y Oldhands en Cáceres

El próximo 13 de septiembre, la sala ZRRCUS de Cáceres, ubicada en el bajo del Hotel Extremadura, será el escenario de una gran noche de rock nacional con las actuaciones de The Electric Alley, The Buzzos y Oldhands. Los gaditanos The Electric Alley encabezan el cartel con su potente directo y las canciones de su último disco 'Apache', mientras que los extremeños The Buzzos celebran más de 20 años de trayectoria y preparan nuevo álbum. También subirán al escenario Oldhands, presentando su álbum debut 'Little Bites'. Las entradas ya están a la venta con precios que oscilan entre 20 y 25 euros.