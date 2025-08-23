Solicitan al Gobierno conexión, vía cabotaje, entre Portugal y Cáceres

Según el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el cabotaje hace referencia a «transportes nacionales de viajeros por cuenta ajena, realizados, con carácter temporal, en otro Estado miembro, sin disponer en él de sede o de otro establecimiento». Es decir, es el transporte de pasajeros o mercancías dentro de las fronteras de un mismo país, ya sea por mar, tierra o aire, realizado por una empresa de transporte de otro país.

Autorización

«La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), la Comisión Europea (CE) y, a menudo, por lo ‘bajini’ muchos políticos españoles apoyan que el cabotaje se aplique en España, como ya ocurre en el resto de Europa», expresa Pablo Pastega, vicepresidente de la compañía alemana FlixBus en Europa Occidental, zona compuesta por las antiguas regiones de Iberia (España y Portugal), Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. FlixBus España acaba de solicitar a dicho Ministerio autorización para, a través del cabotaje, conectar distintos puntos de Extremadura con Portugal.

Icónica vista del batolito granítico del Monumento Natural de Los Barruecos reflejado sobre las aguas. / CEDIDA

«Esto fomentaría el turismo interior sin costarle un euro al contribuyente ni a ninguna administración», según Pastega. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, «que lleva años gastando cientos de millones en subvenciones, sigue rechazándolo y se niega siquiera a estudiarlo», afea el directivo de la empresa germana.

Este proyecto lo lidera Miguel Ángel Uriondo, director de Comunicación de FlixBus, con el apoyo de Miguel Martins, presidente de la Associação Ibérica de Turismo de Interior (AITI) y el respaldo del economista Antonio García Salas, presidente de Sudoeste Ibérico en Red, una plataforma que exige que se finalice el Corredor Sudoeste Ibérico antes de 2030 y a la que se han adherido ya 37.400 personas.

Llamada a la Junta

«La Junta de Extremadura, que tiene competencias y tanto hace por defender una mayor conectividad, debería sumarse y pedir al Gobierno que deje de poner palos en las ruedas», exclama Pastega.

En este proyecto adquiere una dimensión importante la provincia de Cáceres, como punto intermedio entre dos capitales estatales: Madrid y Lisboa. En concreto, la capital cacereña y el Monumento Natural de Los Barruecos.

«Qué tiene que ver el cabotaje con Extremadura y ‘Juego de Tronos’», cuestiona en sus redes Pastega, quien señala este «paraje impresionante» por el que ha estado de ruta y que fue escenario de grabación de la serie de HBO ‘Juego de Tronos’. Concretamente, en el Barrueco de Arriba, en el término municipal de Malpartida de Cáceres.

De hecho, el consistorio malpartideño ha seguido exprimiendo la gran promoción que le ha otorgado el rodaje de la serie en el municipio y ha ido organizando talleres, mercados y rutas específicas, artesanía, rutas a caballo, etc. para rememorar la popular secuencia en la que uno de los dragones del personaje de Daenerys Targaryen arrasa con el ejercito de los Lannister en el paraje del Monumento Natural.

También se instalaron paneles que desvelan datos sobre el rodaje de la serie de la HBO.

Promoción

Cabe recordar que los ayuntamientos de Cáceres, Trujillo y Malpartida de Cáceres acordaron en 2016 crear una red con acciones turísticas (rutas, itinerarios, etc) conjuntas para aprovechar el beneficio turístico del rodaje de la séptima temporada de la serie de la HBO, que se rodó en enclaves específicos de estas tres localidades; pero dicha red promocional no se llegó a materializar nunca.

Incluso se llegó a crear, de mano de empresas privadas, el denominado ‘Tronos Trip’, para que los seguidores de la serie pudieran recorrer los escenarios extremeños en los que se han rodado escenas de la aclamada serie la cadena de pago HBO.

El itinerario del viaje coemenzaba, precisamente, con la visita a Los Barruecos, en el paraje donde se grabó la mayor batalla de la séptima temporada, para la que fueron necesarios cerca de 500 extras y 70 caballos en un rodaje que duró 20 días. Continuaba con una visita por Desembarco del Rey, que tomó como escenario la ciudadela medieval de Cáceres, y finalizaba en el castillo de Trujillo, construido entre los siglos IX y XII y elegido como una fortaleza de la familia Lannister en la producción estadounidense.

Con el paso de los años, otros rodajes llegaron. Tal fue le caso de ‘Hernán, el hombre’, una producción internacional de la productora mexicana Dopamine -en coproducción con la española Onza- reconstruyó la conquista de México por el extremeño, y trasladó su rodaje a tierras extremeñas en 2019, también en Los Barruecos. Un paraje que ahora se pone en el foco con el cabotaje.