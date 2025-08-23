La Tenca marida con San Roque en Garrovillas de Alconétar

Un extraño maridaje se vive estos días en Garrovillas de Alconétar, que baila al son de sus populares fiestas de San Roque al tiempo que se celebra la Fiesta de la Tenca, declarada de Interés Turístico Gastronómico de Extremadura, que alcanza su XXXVII edición y ha regresado tras 15 años a esta villa medieval.

Ambientazo en la Fiesta de la Tenca 2025 en Garrovillas: búscate en las imágenes / Juan José Ventura

Tencas de Oro

Anoche la charanga invadía la plaza de Colón minutos antes de que comenzara la gala de entrega de las Tencas de Oro, presentada este año por la comunicadora de COPE Extremadura Carmen Gómez, acompañada del actor Raúl Marcos.

La multitudinaria Fiesta de la Tenca se ha trasladado a este espacio, en lugar de ocupar la emblemática plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, considerada Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional, construida entre los siglos XV y XVI y uno de los mejores vestigios medievales que se conservan en España, dado que estos días San Roque la transforma en coso taurino.

Anoche se entregaron las Tencas de Oro al ganadero Victorino Martín y a la televisiva Chloe de la Rosa, candidata de España en el último Eurojunior, que no se arrancó a cantar un fragmento de su éxito ‘Como la Lola’. La de Guareña no perdió ripio y abrió la puerta a un regreso a Garrovillas para dar un concierto.

La presentadora de la gala de las Tencas de Oro Carmen Gómez. / TAGUS

Menos kilos

Y para concierto el que ofrecerá esta noche la de Valencia de Alcántara: Soraya Arnelas, de tour estival por su tierra (hace unos días actuó en Miajadas). Soraya pondrá el colofón a una Fiesta de la Tenca que no varía el guión año tras año. Y que sigue congregando a miles de personas en su día grande para degustar la fritura de cientos de kilos de este pez de río.

Este año, por las abundantes lluvias primaverales, menos kilos que otros años: no llega a 500. Porque la tenca se reproduce más en un estado cenagoso, explican desde TAGUS, la Asociación para el desarrollo integral del Tajo Salor Almonte.

En definitiva, dos jornadas llenas de tradición, sabor y cultura. Con actividades para todas las edades: talleres, mercado bio-artesano, pasacalles, animación, concursos...

Y con una protagonista: la tenca. Tenca en degustaciones; tenca en showcookings; tenca en tapas... para disfrutar de la esencia de la comarca de Tajo-Salor-Almonte (y de las Fiestas de San Roque).