Más de 60 voluntarios ayudan a la Asociación de Animales de Cáceres tras arder sus instalaciones

Más de 60 personas voluntarias han participado este domingo en el llamamiento realizado por la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, que ha iniciado una recolecta (habilitando una cuenta bancaria) para hacer frente a los destrozos materiales que ha causado el incendio de Aliseda, que obligó a desalojar 40 viviendas, el Ecoparque de Cáceres y amenazó al Monumento Natural de Los Barruecos.

Voluntarios en las instalaciones este domingo. / CEDIDA

Agradecimiento

La asociación había realizado un llamamiento a la ciudadanía para que este domingo acudiesen a las instalaciones a “ayudarnos y seguir limpiando”. Además, para apoyar económicamente a hacer frente a los destrozos materiales, se puede hacer Bizum, mediante donativo.

"Mil gracias a todas y todos los que se han unido para ayudarnos a limpiar y seguir preparando el albergue para su mejor uso", expresan desde el colectivo. Más de 60 voluntarios han acudido esta mañana, desde primera hora. "En lugar de descansar en domingo han estado cargando, moviendo enseres, colocando toldos en los chelines, despejando una parte del terreno, desbrozando, extendiendo unas sacas de arena donadas" por la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

"Con 5 hectáreas queda mucho por hacer, pero poco a poco crecemos y seguimos trabajando".

Más del 70%

Según expresan desde el colectivo, “se ha quemado más de la mitad de la finca pero gracias a la previsión, ya que estuvimos hasta el último momento regando", se consiguieron salvar las placas solares y los edificios principales y cheniles.

No obstante, los animales no regresaron hasta días después al recinto, ya que se estuvo limpiando la zona donde podía haber pasto, para que no se extendiera a la área de animales, en caso de que el fuego se avivase.

También hacen un llamamiento a nuevos socios, “porque los socios construyen el albergue y lo mantienen”. Además, se ha habilitado una cuenta en Caja Rural de Almendralejo para financiar la construcción del recinto.