Los bomberos de Cáceres rescatan a una mujer herida en su casa de la avenida de Alemania

Los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) de Cáceres han acudido minutos antes de las 21.00 horas de este domingo a rescatar a una mujer mayor que se había quedado atrapada en el interior de su vivienda tras sufrir una caída en la avenida de Alemania.

En la tienda 24 horas

El suceso se ha producido justo en el inmueble que está sobre la tienda 24 horas. Han acudido dos dotaciones del Sepei, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de policía local.

Actuación de los bomberos. / E. P.

Al parecer, según han comentado a este diario efectivos pertenecientes al operativo, "la mujer estaba sola en su domicilio y ha sufrido una caída. Al no tener compañía, estaba atrapada porque no tenía forma de salir por las heridas".

Expectación

Este caso ha provocado una gran expectación en la zona del 24 horas, que registraba minutos antes de las 21.00 horas una gran afluencia de viandantes. En un primer momento, la preocupación les había invadido porque consideraban que había un incendio en el inmueble. Sin embargo, rápidamente los bomberos han contenido la alarma.