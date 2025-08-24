Somos Cáceres pide que se eche mano de la Inteligencia Artificial para modernizar la ciudad: "Mateos se dedica a pasearse"

Raquel Iglesias, Presidenta de Somos Cáceres, defiende el uso de inteligencia artificial, datos abiertos y herramientas digitales útiles para transformar la gestión pública y mejorar la vida de la ciudadanía. En este sentido, insta al ayuntamiento a situar la innovación tecnología en el centro de su acción de gobierno, "como palanca de transformación urbana, mejora de los servicios públicos y motor de desarrollo social, no se trata de repetir palabras de moda, sino de entender que sin innovación no hay futuro en Cáceres".

Iglesias estima que la ciudad "no puede seguir instalada en el siglo XX mientras otras localidades nos adelantan por la izquierda y por la derecha". Desde Somos Cáceres defienden que el consistorio "debe tomar la iniciativa y avanzar hacia una verdadera transformación digital que vaya más allá de tener una web informátiva". Y concluye que "ha llegado el momento de diseñar una hoja de ruta tecnológica para Cáceres. La innovación no puede esperar más y la ciudad merece estar en primera línea".

Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres. / El Periódico Extremadura

"Furgón de cola"

Por otro lado, considera que la ciudad "se encuentra en el furgón de cola de Europa en diseño urbano saludable". La formación política manifiesta que mientras otras ciudades avanzan hacia un urbanismo verde, saludable y conectado, "aquí seguimos sin transporte público de calidad y sin parques suficientes".

A su juicio, Cáceres "no tiene un modelo de ciudad, que evidencia carencias graves en movilidad,acceso a espacios verdes,calidad ambiental y urbanismo equilibrado" y opina que la ciudad "sigue perdiendo salud, calidad de vida y futuro".

Finalmente, lanza una crítica al alcalde al estimar que con el alcalde "pierde oportunidades cada día, mientras otras ciudades mejoran y se posicionan, Mateos se dedica a pasearse, a celebrar titulares y a organizar eventos y Cáceres continua en una situación de parálisis total".