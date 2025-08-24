Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres

La distribución de una de las arterias más importantes de la ciudad de Cáceres va a cambiar para siempre. En apenas dos años, la avenida Virgen de la Montaña no tendrá prácticamente nada que ver con lo conocido hasta ahora. Ya lo avisó Rafa Mateos en su programa electoral. Su intención era reformarla de forma íntegra. Y, tras dos años en los que se han ido dando pasos lentos, pero firmes, ya se conoce con todo lujo de detalles cómo será la céntrica vía.

Mejoras

La avenida va a ganar en seguridad, iluminación y abastecimiento con su remodelación. Tendrá pasos con más visibilidad y mantendrá la arboleda, pero una de las cuestiones más criticadas ha sido la supuesta ampliación del bulevar hacia el lado de los pares. Sin embargo, un bulevar no se puede ampliar: «Es un paseo central arbolado en una avenida o calle ancha». Lo que se creará será un corredor verde de 14 metros de ancho en el que no se perderán los árboles del centro, o al menos esa es la inteción. Lo que sí está confirmado es el coste: 2,7 millones de euros de presupuesto base de licitación con los impuestos incluidos, lo que hace percatarse de la embergadura de la actuación.

El bulevar «ampliado» que propone el consistorio, a la izquierda. Así se vería la subida desde la plaza de Los Conquistadores. / E. P.

Mantener los árboles

Tras la redacción del proyecto por parte de la empresa cacereña Uninges (Universal de Innovación y Gestión SL), el objetivo principal sigue siendo mantener los 149 árboles que actualmente componen la céntrica avenida. Además, unirá los dos carriles de circulación en una sola calzada y se reordenarán los aparcamientos. Para el consistorio, la avenida es «estratégica» al conectar el Paseo de Cánovas con la zona de San Francisco a través de Colón, y reconoce que es una vía «muy olvidada».

Las zonas verdes dejarán de ser un paseo central al ampliarse hacia la acera de los pares

Fechas

Si hablamos de fechas, el proyecto tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Lo ideal para el Gobierno de Mateos sería poder inaugurarla durante este mandato, pero todo apunta a que será inviable. La intención es licitar las obras en los próximos meses y que las obras arranquen a comienzos de 2026 y, a partir de ahí, que los plazos se vayan cumpliendo. Estos asuntos siempre suelen conllevar ciertos retrasos, y más aún teniendo en cuenta la relevancia del proyecto. Aún así, no debería dar tiempo a que finalicen antes de mayo de 2027. Por cierto, la obra se acometerá con fondos propios hasta que se decida el destino de las inversiones que va a realizar la Unión Europea en la ciudad, donde el ayuntamiento solicitó cuantías para operar en la Ribera del Marco, Cánovas o el futuro complejo deportivo de Nuevo Cáceres.

Superficie

Regresando al asunto de la obra, el ayuntamiento detalla que se va a actuar sobre una superficie total de 10.500 metros cuadrados. La avenida tiene 350 metros de longitud por 30 de ancho. Actualmente, de ese ancho, únicamente seis están destinados al bulevar. Con la obra, pasarán a ser 14 al extenderse hasta las fachadas de los números pares. Se ha optado por crear el paseo a este lado para reforzar la seguridad de los más pequeños en las entradas y salidas al colegio Prácticas. Además, a este lado hay 150 plazas de aparcamiento privadas en garajes de eficios frente a las 375 que hay en el otro. El otro acerado (donde está ubicada la Subdelegación del Gobierno), que actualmente tiene dos metros de ancho, va a doblar sus dimensiones y va a incorporar los árboles que se encontraban en el asfalto.

Infografía realizada por la empresa Uninges sobre cómo será la futura avenida. / E. P.

Losas de hormigón

En todo el proyecto se va a trabajar con losas de hormigón de gran formato (100x50 centímetros), tendrá un color en sintonía con el entorno y un tratamiento especial en la superficie que facilite la limpieza. En la zona de los pares habrá una serie de franjas ajardinadas conocidas como «jardines transitables», de 4,5 metros, que combinarán árboles con bancos y más mobiliario urbano. Contará también con farolas de doble brazo para mejorar la iluminación.

Los árboles se podarán, se plantarán dos nuevas moreras y se trasladarán otros 26

Calzada de doble sentido

Entre los dos acerados va a quedar una calzada de doble sentido con siete metros para los dos carriles de circulación, que también tendrá aparcamientos en línea en ambos lados para ganar espacio y seguridad en la zona peatonal. En total, serán 72 plazas para coches y 14 para motos y bicis. También habrá un espacio para carga y descarga al ser una vía con actividad comercial y de hostelería.

Pasos de peatones

Otro asunto importante es la reordenación de los pasos de peatones. Existe cierto peligro y preocupación al estar el inicio de los mismos escondidos tras los coches aparcados, lo que puede provocar atropellos. Habrá cinco nuevos, que serán diáfanos y tendrán suelo podotáctil previo. La gran novedad será el nuevo paso de cebra ubicado justo en la esquina del chalé de los Málaga (actual sede de Cajalmendralejo), que dará fluidez al tránsito peatonal de bajada por la avenida de España. Gracias a esta medida, ya no será necesario adentrarse en Virgen de la Montaña para seguir bajando por Cánovas hacia la parte antigua.

Así se vería la céntrica vía desde las alturas. / E. P.

Calle León Leal

También es de especial relevancia el asunto de la intersección entre la calle León Leal y la céntrica avenida. El tráfico se cortará en el acceso a la calle y pasará a ser semipeatonal hasta la intersección con Virgen del Pilar. únicamente podrán acceder los vecinos del garaje del inmueble número 1 de la calle. Para poder recorrer esta vía, los vehículos deberán llegar hasta Virgen del Pilar por Ronda del Carmen y subir hasta el cruce con León Leal. «No tendría sentido crear una zona peatonal en ese lado de la calle que se tuviese que cortar para que los coches pasaran por allí», señaló Mateos en la presentación de la remodelación de la avenida.

149 plantas arbóreas

Y el asunto de los árboles es el que más polémica suscitó. La intención es mantener los 149 existentes. Esa fue la indicación expresa al equipo redactor. Sin embargo, durante la obra puede ser necesario trasplantar algunos ejemplares por cuestiones técnicas a otras zonas de la ciudad. Habrá el mismo número en la calle, porque en caso de que ocurra se plantarán más. Todos los alcorques se ocuparán con especies arbóreas, algo que no ocurre en la actualidad.

Plano de la calle, con la zona de acerado, arbolado y calzada que quedará cuando se materialice la actuación. / E. P.

Cambios

Con respecto a la red de saneamiento, la actual discurre por el bulevar central y se renovará completamente mediante una nueva red doble, una por cada lado de la calle con tubería de PVC de 800 milímetros de diámetro. Se realizarán nuevos sumideros en calzada con rejilla de fundición dúctil que han sido autorizadas por el consistorio.

Abastecimiento

Con la red de abastecimiento ocurre algo similar. Discurre por el bulevar central y se proyectará una nueva, que sea doble y vaya por cada lado de la vía, de 200 milímetros y conectará con la avenida de España y la plaza de Colón, instalando nuevas válvulas de control, hidrantes, bocas de riego y acometidas.

Alumbrado

La red de alumbrado público se renovará mediante 28 farolas de 8,5 metros y brazo simple de un metro o equivalente, con sus correspondientes arquetas. Incluye la adaptación del cuadro general de mando y la protección con la inclusión de las nuevas líneas de iluminación.

Y electricidad

En lo que respecta a la red eléctrica, se realizará una nueva canalización de media tensión desde el Centro de Transformación Virgen de la Montaña hasta la intersección con Periodista Sánchez Asensio, que discurrirá entubada en zanja formada por dos o cuatro tubos plásticos de 160 milímetros, además de multitubo para los cables de control. Para el riego, se proyecta un nuevo sistema con tubería de polietileno de alta densidad.

Los ciudadanos pueden opinar gracias al proceso participativo abierto por el ayuntamiento

Árboles

Se contempla también la poda de los árboles existentes, se proyectan dos nuevos (que serán moreras) y se trasplantarán otros 26, ejecutándose también los cubrealcorques. En cuanto a la señalización horizontal vertical, también será nueva y adaptada a la gloreita, reforzando los pasos de peatones.

Sin expropiaciones

Es importante destacar también que la ejecución de este proyecto está localizada en viales del municipio de Cáceres, por lo que la totalidad de las obras se ejecutan en terrenos públicos. Esto implica que los terrenos están totalmente disponibles para la ejecución de las mismas y, por lo tanto, la obra sería viable. Tampoco será necesario expropiar.

Plano de la calle, con la zona de acerado, arbolado y calzada que quedará cuando se materialice la actuación. / E. P.

Bloque ecologista

A pesar de que el empresariado se muestra conforme con las obras, también se despertaron críticas:un bloque ecologista compuesto por Adenex, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción de Cáceres denunciaron el proyecto de remodelación apenas unas horas después de su presentación. Consideran que el proyecto supone la destrucción del paseo central, que tiene un importante valor histórico y cultural. Además, piensan que provocará la disminución de las zonas verdes y un aumento del hormigón en el pavimento, por lo que presiviblemente se producirá un aumento de las temperaturas.

Corte de árboles

Asimismo, rechazan que se corten árboles maduros y de gran porte de esta avenida para poner otros nuevos que tardarán años en dar sombras y cumplir su función de bajar la temperatura veraniega, y recuerdan que algunos de los árboles de esta calle pueden tener más de 50 años, como cuatro ejemplares de Sófora o Acacia de Japón, tres plátanos de sombra y dos Acer fresno o Negundo.

A través de una nota de prensa conjunta, consideraron «un engaño» la idea del ayuntaiento de que se trasplantarán las especies arbóreas «porque todos los que el ayuntamiento ha trasplantado en proyectos similares anteriores han acabado muriendo».

No están en contra

Las asociaciones no se oponen a una remodelación de esta avenida pero consideran que, en todo caso, debe mantenerse el paseo central, así como deben conservarse los árboles, los setos de durillo y las zonas de tierra que ayudan todos ellos a refrescar la calle.

Proceso participativo

Y desde el pasado martes está abierto en la página web del Ayuntamiento de Cáceres el borrador del proyecto de remodelación de la avenida, que se somete a participación ciudadana durante un plazo de 20 días hábiles. En este periodo, los ciudadanos que deseen pueden presentar propuestas y realizar aportaciones al documento.

Valoración técnica

Todas las propuestas, según informa el teniente alcalde, Emilio Borrega, se van a valorar de forma técnica para «analizarlas y tenerlas en cuenta». «Una obra de esta envergadura tiene muchas voces que deben y quieren opinar. Por eso se abrió el proceso participativo y se tendrán en cuenta todas aquellas sugerencias que se presenten en tiempo y forma», indicó la semana pasada sobre una de las obras más transformadoras de la historia reciente de la ciudad.