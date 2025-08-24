Quejas por el abandono de las casas de la Policía Nacional en Cáceres: "Hay riesgo de incendio"

Año 1955. El Ayuntamiento de Cáceres cede a la Asociación Mutua Benéfica de las Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico una parcela para construir viviendas destinadas a los policías que tuvieran su destino en la ciudad. Un terreno situado en la avenida de Cervantes, frente a lo que hoy en día es la Gerencia Territorial de Justicia de Extremadura. Allí se levantó entonces un pabellón con 24 pisos y dos chalés para los mandos. 26 domicilios "totalmente abandonados" en la actualidad, que, tras la oleada de incendios que la región ha experimentado en los últimos días, preocupan y mucho a los vecinos del barrio de Llopis Ivorra.

Limpian, "pero muy de vez en cuando"

"Si echan algo para quemar, sale todo ardiendo", dice Mari, de 81 años, que vive a escasos metros de la parcela. Lo cierto es que un vistazo desde el exterior basta para comprobar la cantidad de maleza que rodea a las edificaciones. "Vienen a desbrozar y a limpiar, pero lo hacen muy de vez en cuando", añade Manuel, otro residente del barrio.

De 63 años de edad, el vecino reitera que "hay riesgo de incendio". Afirma que fue "hace más de 25 años cuando se abandonaron las propiedades" y que ahora, el solar está "en la ruina". "Lo que tendrían que hacer es derruirlo y levantar viviendas. Es un terreno grande y tiene espacio también para jardines, pero sus propietarios no lo hacen", continúa. Pero, ¿a quién pertenece la finca?

La Mutualidad

Lo cierto es que en el año 1984, con la entrada en vigor de la Ley del Seguro, la Asociación Mutua Benéfica, que en aquel momento pertenecía al Ministerio de la Gobernación, tenía dos opciones, o disolverse, o a adaptarse a la nueva normativa. Eligió la segunda vía y se constituyó entonces la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), cuyos socios son miembros de la Policía Nacional y que tiene por objetivo elevar la protección social y económica de los miembros del cuerpo.

Sea como fuere, a partir de ese momento la Mutualidad adquirió el carácter de sociedad mercantil privada, se desvinculó del Ministerio del Interior, y todos los bienes inventariados pasaron a su nombre, incluida la parcela en cuestión.

Después de la jubilación había que abandonar las viviendas

Cabe destacar que las viviendas ubicadas en la avenida de Cervantes se levantaron con la condición de que los inquilinos podían usarlas mientras estuvieran en activo y hasta su jubilación. A partir de entonces, debían abandonar los inmuebles. Lo que ocurrió fue que las casas, que se habían erigido en los años 50, se encontraban ya muy deterioradas, sin la adecuada conservación, por lo que los policías nacionales que llegaban a la ciudad optaban por asentarse en otras propiedades.

Colonia de gatos

Así, han pasado los años y no se ha dado ningún uso a la parcela, más allá de convertirse en un hogar para los gatos callejeros. "Están en el último chalé. Hay una mujer que les da siempre de comer, pero a los vecinos no nos importa", asevera José, de 73 años. Vive en Llopis Ivorra desde que tenía 5, y ha sido testigo de los años dorados del solar, cuando lo ocupaban los miembros de las fuerzas de seguridad, pero también de su decadencia.

Un gato en la parcela de la antigua residencia de policías. / El Periódico

Como Manuel, considera que "lo mejor que podrían hacer es construir viviendas". Una opinión generalizada entre los habitantes del barrio, que abogan por una segunda vida para la parcela inutilizada. También para quienes lo frecuentan. "Me parece una buena idea, hace falta vivienda en Cáceres", añade Lucas, de 26 años. No vive en la zona, pero pasa habitualmente cuando va a ver a su pareja.

La intención en 2019

Y, efectivamente, la construcción de nuevos inmuebles fue la determinación que adoptó la Mutualidad tras el abandono de las viviendas. De hecho, el entonces presidente de la organización, Julián González, anunció en 2019 que los trabajos podrían comenzar en el plazo de seis meses. El mandatario explicó por aquel tiempo que ya se había mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Cáceres, pues es el gobierno municipal el que debe conceder el permiso de derribo.

"En todo momento hemos intentado cumplir la normativa de higiene y salubridad", explicaron desde la empresa. Igualmente, apuntaron que el acceso estaba cerrado y que, incluso, las ventanas de la primera planta del pabellón se habían tapiado para evitar que se pudiese entrar. Una medida que la Mutualidad tomó después de la presencia de okupas en la finca. "Pobrecillos, no tienen otro sitio donde meterse. Si no construyen viviendas, que lo arreglen y se lo den a la gente que lo necesita", considera Carmen, vecina de 91 años de Llopis Ivorra.

La respuesta de Mupol

Ni una cosa ni la otra. Seis años después del anuncio, el pabellón y los dos chalés siguen igual. Este diario se ha puesto en contacto con la Mupol, desde donde afirman estar "trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Cáceres para encontrar una solución viable y beneficios con respecto a las antiguas viviendas de la Policía Nacional".

"El objetivo de ambas instituciones", continúa el comunicado" es alcanzar un acuerdo que garantice un resultado positivo, tanto para la Mutualidad y sus mutualistas, como para la propia ciudad de Cáceres y sus vecinos"

Finalmente, la organización quiere destacar "la voluntad de diálogo y colaboración mostrada por el ayuntamiento", así como su "compromiso de contribuir a que este proyecto redunde en un beneficio compartido, generando valor social y urbano".

Queda esperar a ver qué se hace con las viviendas, pero de momento son los vecinos de Llopis Ivorra quienes tienen frente a sus viviendas la parcela abandonada. Quienes llevan años esperando una resolución y temen, más aún en estos días, que las consecuencias del abandono se hagan irremediables.