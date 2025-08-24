‘Show Drag’, el nuevo himno queer extremeño, lidera un fin de semana lleno de cultura en Cáceres

El humor, la creatividad y la diversidad, marcan la agenda cultural cacereña de este fin de semana.

'Show Drag', un himno a la diversidad con sello extremeño

Este viernes 22 de agosto se ha estrenado en todas las plataformas 'Show Drag', el nuevo tema producido por Michael Pérez que reúne a la drag extremeña Nina Vagina y a Francisca Fontana. La canción tiene un enfoque cómico y se presenta como un divertido manual de instrucciones para asistir a un show drag. “No toques a las travestis, dales propinas, hazte una foto y etiqué­talas... es como una guía de comportamiento”, explica Nina con humor.

Nina Vagina es una drag queen divertida, provocadora y con mucha presencia mediática. Nacida en Extremadura, se ha hecho un nombre en la escena por su trabajo en comedia, dirección y producción de espectáculos. Lleva sus shows por toda España, donde no para de sumar éxitos y seguidores. Además, es la presidenta de la asociación LGTBIQ+ Cuidadoqueteveo, desde donde impulsa proyectos que apuestan por el arte como forma de visibilizar sobre la diversidad. Francisca Fontana, es la dueña del 'Cabaret de las princesas' y productora de espectáculos por y para drags queen.

Aventura cultural en familia en los Golfines

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno te invita a vivir una experiencia única este domingo a las 12.00 en el Palacio de los Golfines de Abajo, perfecta para disfrutar en familia los fines de semana. Por un precio entre tres y nueve euros, niños y adultos podrán explorar este histórico edificio a través de un divertido cuaderno de actividades diseñado especialmente para los más pequeños. La visita guiada, que se realiza todos los sábados y domingos a las doce, combina historia, arte y entretenimiento, permitiendo a los niños conocer la vida de las familias nobles a través de juegos y retos adaptados. Además, un equipo de mediación estará disponible para acompañar y resolver cualquier duda.

'COCONET Mentes Creativas' cierra su campus de verano

El espacio de formación juvenil 'COCONET Mentes Creativas', en Cáceres, pone el broche final a su campus de verano con una semana temática centrada en Minecraft, el popular videojuego de construcción y aventuras. Esta actividad, dirigida a chicos y chicas a partir de los 10 años, se celebrará durante la última semana del campus y está pensada para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico a través del universo Minecraft. El precio del taller oscila entre 65 y 80 euros, dependiendo de la modalidad de inscripción.