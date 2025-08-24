Cultura y diversidad
‘Show Drag’, el nuevo himno queer extremeño, lidera un fin de semana lleno de cultura en Cáceres
El estreno del single coincide con propuestas familiares en el Palacio de los Golfines y talleres de Minecraft para jóvenes
El humor, la creatividad y la diversidad, marcan la agenda cultural cacereña de este fin de semana.
'Show Drag', un himno a la diversidad con sello extremeño
Este viernes 22 de agosto se ha estrenado en todas las plataformas 'Show Drag', el nuevo tema producido por Michael Pérez que reúne a la drag extremeña Nina Vagina y a Francisca Fontana. La canción tiene un enfoque cómico y se presenta como un divertido manual de instrucciones para asistir a un show drag. “No toques a las travestis, dales propinas, hazte una foto y etiquétalas... es como una guía de comportamiento”, explica Nina con humor.
Nina Vagina es una drag queen divertida, provocadora y con mucha presencia mediática. Nacida en Extremadura, se ha hecho un nombre en la escena por su trabajo en comedia, dirección y producción de espectáculos. Lleva sus shows por toda España, donde no para de sumar éxitos y seguidores. Además, es la presidenta de la asociación LGTBIQ+ Cuidadoqueteveo, desde donde impulsa proyectos que apuestan por el arte como forma de visibilizar sobre la diversidad. Francisca Fontana, es la dueña del 'Cabaret de las princesas' y productora de espectáculos por y para drags queen.
Aventura cultural en familia en los Golfines
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno te invita a vivir una experiencia única este domingo a las 12.00 en el Palacio de los Golfines de Abajo, perfecta para disfrutar en familia los fines de semana. Por un precio entre tres y nueve euros, niños y adultos podrán explorar este histórico edificio a través de un divertido cuaderno de actividades diseñado especialmente para los más pequeños. La visita guiada, que se realiza todos los sábados y domingos a las doce, combina historia, arte y entretenimiento, permitiendo a los niños conocer la vida de las familias nobles a través de juegos y retos adaptados. Además, un equipo de mediación estará disponible para acompañar y resolver cualquier duda.
'COCONET Mentes Creativas' cierra su campus de verano
El espacio de formación juvenil 'COCONET Mentes Creativas', en Cáceres, pone el broche final a su campus de verano con una semana temática centrada en Minecraft, el popular videojuego de construcción y aventuras. Esta actividad, dirigida a chicos y chicas a partir de los 10 años, se celebrará durante la última semana del campus y está pensada para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico a través del universo Minecraft. El precio del taller oscila entre 65 y 80 euros, dependiendo de la modalidad de inscripción.
