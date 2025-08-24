Violeta Floriano, nutricionista de Cáceres: “Ni el plátano engorda ni los hidratos son tus enemigos”

Se acerca septiembre y, con él, el momento de enfrentarse a los efectos del verano: helados, terrazas, y algún que otro exceso. Violeta Floriano, nutricionista cacereña colegiada, explica que es habitual que por estas fechas muchas personas se planteen hacer dieta para recuperar su peso habitual. "Cuando comenzamos una dieta, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente adoptan una actitud restrictiva, y precisamente lo que prohibimos es lo que más deseamos, llegando incluso a generar ansiedad".

Dietas estrictas

Además, la especialista señala que cometemos el error de seguir dietas demasiado estrictas que excluyen grupos de alimentos esenciales para nuestra salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el plátano engorda, que la fruta no se debe consumir a ciertas horas del día, o que hay que evitar los hidratos de carbono porque “engordan mucho”?. "Estas afirmaciones son solo mitos que no contribuyen a mantener una buena alimentación a largo plazo. Lo que realmente tiene un impacto positivo en la salud son los pequeños cambios que se puedan mantener con el tiempo".

Verduras. / El Periódico

La báscula

Por otro lado, Floriano advierte que centrar el objetivo únicamente en la báscula es un error. Una vez que se alcanza el "peso deseado", es común que la motivación disminuya, y en caso contrario, si no se logra ese peso, puede generar frustración y ansiedad. "La clave para tener más energía está en una buena alimentación. Comer bien no solo te hace sentir mejor, sino que también ayuda a mantener controlados el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. Además, contribuye a reducir la ansiedad y mejora el tránsito intestinal. Lo más importante es disfrutar al comer. Comer es un placer, y compartir una comida con amigos o en familia también es salud. Cultivar una buena relación con la comida es fundamental para el bienestar general".

Hábitos alimentarios

Como dietista-nutricionista, considera que es fundamental fomentar buenos hábitos alimentarios desde la infancia y la adolescencia. "Esta etapa es clave no solo para prevenir la aparición de enfermedades, sino también para construir una relación sana y equilibrada con la comida. Gestos tan simples como sentarse a la mesa en familia, compartir ese momento con conversación y atención plena hacia lo que comemos, pueden tener un gran impacto en la salud, tanto física como mental".

Dieta mediterránea. / El Periódico

Dietas milagro

Por otro lado, ha subrayado la importancia de no juzgar los cuerpos ajenos. Un solo comentario puede causar un daño profundo. Todos los cuerpos son válidos, y lo verdaderamente importante es que cada persona se sienta bien consigo misma y trabaje por su mejor versión, desde el respeto y el cuidado. "Si quieres mejorar tu alimentación y no sabes por dónde empezar, acude a un profesional que sepa guiarte y acompañarte en el proceso. Evita las dietas milagro y las promesas rápidas que no priorizan tu salud".