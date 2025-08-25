16 menores huérfanos en 2025 por violencia machista: el grito de Cáceres por justicia

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado su repulsa por los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia machista en el minuto de silencio que se ha celebrado durante la mañana de este lunes convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer, en el que ha participado el alcalde Rafa Mateos, y concejales y concejalas de la corporación municipal y resto de grupos políticos. Lo ha presidido el alcalde, Rafa Mateos, en su primer acto público a la vuelta de vacaciones.

Se ha rendido homenaje a las mujeres víctimas de los asesinatos machistas cometidos en las provincias de Navarra y de Badajoz. Con estos crímenes machistas, en lo que va de año, 24 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 16 menores han quedado huérfanos/as por este tipo de violencia.

En el acto, Alberto Escolar, alumno de la especialidad de Diseño Gráfico de la Escuela Olimpo de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha leído el manifiesto donde se señala que “la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado. Una sociedad y un patriarcado que tradicional, cultural e históricamente, nos ha asignado y nos sigue asignando a las mujeres un papel de sumisión e inferioridad”.

Es la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres y, tal como reconoce la ONU, “una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad de la que disfrutan los perpetradores y al silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.

La manifestación

Esta violencia se manifiesta de múltiples formas: violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, esclavitud y explotación sexual, mutilación genital y matrimonio infantil.

El Ayuntamiento de Cáceres, junto con el Consejo Sectorial de la Mujer, ha expresado, una vez más, su "firme compromiso de luchar contra todo tipo de violencia machista, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres".