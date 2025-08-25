Fallecimiento

Adiós a Julio Presumido: muere el histórico mayoral de la ganadería Victorino Martín, de Cáceres

Natural de Zarza la Mayor, pasó 26 años cuidando los toros en la finca Monteviejo, en Moraleja

Fue el primer mayoral que salió a hombros de Las Ventas en la conocida como 'corrida del siglo', en 1982

Julio Presumido celebra sus 80 años, con Victorino Martín hijo presente en el festejo en la finca 'Las Tiesas'.

Julio Presumido celebra sus 80 años, con Victorino Martín hijo presente en el festejo en la finca 'Las Tiesas'. / Victorino Martín

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres

Día de luto para la tauromaquia de Extremadura. No todo lo que tiene que ver con los toros está en el albero. Más bien todo lo contrario. Casi todo está fuera de los focos. Y esta mañana, la región ha amanecido con la noticia de la muerte de un currante de la fiesta nacional.

De Zarza la Mayor

Julio Presumido, natural de Zarza la Mayor e histórico mayoral de la ganadería Victorino Martín durante 26 años ha fallecido. Así lo ha confirmado la propia ganadería a través de sus redes sociales: "Hoy amanecemos con la triste noticia de una persona muy querida para nosotros. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. El coso eterno se viste de gala para recibirte y grandes amigos y tu esposa te estarán esperando con mucho cariño. Buen viaje, amigo", han señalado en un comunicado.

Julio Presumido se abraza a Victorino Martín.

Julio Presumido se abraza a Victorino Martín. / Victorino Martín

La publicación se ha llenado de comentarios de cariño y respeto hacia él y sus familiares.

Su historia

En una entrevista con este diario en el año 2005, recordaba cómo había llegado a la ganadería: "Entré como vaquero gracias a un amigo. Después pasé a mayoral, una responsabilidad muy grande porque estuve al cargo de las vacas en la dehesa de Coria y de los toros que tenía en la finca Monteviejo, en Moraleja", decía.

Vuelta al ruedo junto al ganadero Victorino Martín, Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar.

Vuelta al ruedo junto al ganadero Victorino Martín, Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar. / E. P.

Fue, en el año 1982, el primer mayoral que salió por la puerta grande de la plaza de toros de Las Ventas en la conocida como 'corrida del siglo', junto al propio Victorino Martín y los diestros Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar.

